1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

AA Finans Analisti İslam Memiş: Küresel pay piyasalarında olası bir ikinci satış dalgasının gerçekleşmesi halinde yatırımcılar ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabilir
 03 Haziran 2020 11:02
Yazdır
Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

- Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, mayısta altının ons fiyatını 1.765 dolarla yaklaşık son 8 yılın en yükseğine çıkarırken, gram altın da 396,5 lira ile rekor kırdı.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan risk algısına paralel merkez bankalarının genişleyici politikaları ve hükümetlerin teşvik paketleri, altının ons fiyatını yukarı yönlü destekleyerek altında tarihi yüksek seviyelerin görülmesine neden oldu.

Mayıs ayına 1.686 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 1.765 dolar seviyesin görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek geçen ayı yüzde 2,5 yükselişle 1.730 dolar seviyesinden tamamladı.

Gram altın da aynı dönemde 396,5 liraya çıkmasına rağmen dolar kurundaki gerilemeye paralel bu seviyelerde tutunamayarak 379,4 liradan kapattı. Gram altın böylece aylık bazda 2001'den bu yana ilk kez üst üste 6 ay değer kazandı.

- "Altının ons fiyatında 1.700 dolar önemli destek"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ekonominin normalleşme sürecine girmesiyle beraber altının ons fiyatı ve dolarda düşüşlerin başladığını, bu iki varlık grubundaki gerilemenin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.700 dolar seviyesinin önemli destek olarak izleneceğini bildiren Memiş, devamında kademeli olarak 1.680, 1.650 ve 1.630 dolar seviyelerinin takip edileceğini kaydetti.

Memiş, küresel pay piyasalarında olası bir ikinci satış dalgasının gerçekleşmesi halinde, yatırımcıların ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabileceğine de dikkati çekti.

Bu durumda, altının ons fiyatının 1.600 dolar seviyesinin altına sarkabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin 1.520 dolar seviyesine kadar sürebileceğini dile getirdi.

- "Altındaki yükselişler köpük"

Memiş, yılın ilk aylarında altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişle gram altının 2019'daki kazancının tamamını 2020'nin ilk 5 ayında kazandırdığını belirtti.

Bundan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu söyleyen Memiş, çünkü 16 Mart'tan itibaren altının ons fiyatı 1.450 dolardan, altının gram fiyatı 299 lira seviyelerinden itibaren kar satışları ve düzeltme hareketleri gerçekleştirmeden soluksuz yükseldiğini vurguladı.

Memiş, mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının geçen hafta 367 liraya gerilediğini hatırlatarak, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum." dedi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı endişeyle birlikte dünya genelinde fiziki altına ulaşımın kısıtlanmasından dolayı altın bazlı yatırım fonlarına (ETF) yoğun ilginin gözlemlendiğine dikkati çeken Memiş, ETF alımlarında 19 yılın rekorunun kırıldığını ancak 2013'te ETF'lerde yaşanan satışlardan dolayı altının ons fiyatının yüzde 27 değer kaybettiğini dile getirdi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Altın alımı için çok acele edilmemeli. Düğünlerin önemli bir kısmının sonbahar aylarına ötelendi. Dolayısıyla, düğün yapacakların veya altın yatırımı yapmayı düşünenlerin acele etmesini gerektiren bir durum yok. Kovid-19 salgını yatırımcı alışkanlıklarını değiştirdi. Yastık altı ve nakit tercihi geçen yıla kıyasla 7 puan yükselerek yüzde 24'e yükseldi. 2020'de tasarruf sahiplerinin yüzde 16'sı altın hesabını tercih ederek tasarruflarını arttı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
03 Haziran 2020 12:32		 Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte
03 Haziran 2020 12:15
Borsa güne yükselişle başladı
03 Haziran 2020 10:07		 Döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi
03 Haziran 2020 08:47
Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Haziran 2020 18:23		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Haziran 2020 17:33
Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
02 Haziran 2020 17:20		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Haziran 2020 18:22
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
01 Haziran 2020 17:22		 Dövizde gün sonu fiyatları
01 Haziran 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı12:48 - Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü12:45 - CHP Grup Başkanvekili, bekçileri teröristle eşdeğer tuttu12:42 - Ticaret'te toparlanma devam ediyor, iki gümrük kapısı açılıyor12:40 - TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu12:39 - Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı12:36 - Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Türkiye'den12:35 - İzolasyona uymayıp doğum günü partisi yapınca testi pozitif çıktı12:34 - Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor12:32 - Çeyrek altın ne kadar?
12:19 - Karadeniz'de yılan korkusu: Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin12:16 - Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor12:16 - 'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi12:15 - Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte12:09 - Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı12:02 - Konut kampanyasına özel sektör de katıldı 2 yıl ödemesiz taksit12:02 - Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı12:00 - Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
enflasyonun 4,56 çıkması 3
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 2
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 4
hayal kırıklığı 3
fincan böreği 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 6
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam