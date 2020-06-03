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Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,10 oldu. Böylece Haziran ayında kiralara en fazla %12,10 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
 03 Haziran 2020 11:09
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Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %13,33 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs'ta TÜFE yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise %12,10 oldu. Buna göre, Haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,10 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %12,10

- Zam bedeli: 121 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.121 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.233 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.345 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.457 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.569 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.681 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.793 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.905 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.017 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.129 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.242 lira

Kaynak: A haber
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