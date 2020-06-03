Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,10 oldu. Böylece Haziran ayında kiralara en fazla %12,10 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.