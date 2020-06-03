Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
|03 Haziran 2020 11:09
|Yazdır
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ARTIŞ ORANI %13,33 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs'ta TÜFE yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise %12,10 oldu. Buna göre, Haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,10 oldu.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %12,10
- Zam bedeli: 121 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.121 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.233 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.345 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.457 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.569 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.681 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.793 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.905 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.017 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.129 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.242 lira
Kaynak: A haber
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
03 Haziran 2020 10:09
|Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Haziran 2020 10:00
|Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Haziran 2020 09:22
|Mayısta en fazla şehirlerarası otobüs biletinin fiyatı arttı
02 Haziran 2020 17:12
|Otogaz fiyatlarına 19 kuruş zam yapıldı
02 Haziran 2020 16:26
|Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor
01 Haziran 2020 13:41
|İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
01 Haziran 2020 13:16
|Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
29 Mayıs 2020 14:38
|Akaryakıta çifte zam yapıldı
20 Mayıs 2020 16:28
|Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı
20 Mayıs 2020 11:16