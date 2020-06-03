Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, hamile personele ve kronik hastalığı olanlara idari izin ile ilgili açıklama yaptı
|03 Haziran 2020 11:40
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, hamile personele ve kronik hastalığı olanlara idari izin ile ilgili açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığı'ndan idari izin ile ilgili yapılan açıklama
Covid 19 salgını kapsamında idari izin uygulamasının nasıl olacağına ilişkin 02/06/2020, 29/05/2020 tarihli yazıları tüm teşkilata duyurulmuştur.
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