Kayseri'de 3 ev karantinaya alındı

Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak caddesi üzerinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde mobilya işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine işçinin yaşadığı müstakil ev ile komşularının yaşadığı 2 ev karantinaya alındı. 3 evde yaşayan 14 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Öte yandan Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Seydişehir Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Değirmenci Mahallesi'nde, birden fazla kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Sağlık Kurulu kararıyla mahallenin karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, mahallede yaşayanlardan, kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları istendi.

Mahalledeki 11 kişinin testinin pozitif çıktığı, filyasyon ekibinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.