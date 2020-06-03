Sosyal mesafe için toplu taşıma yerine bisiklet kullanılması önerisi

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının koronavirüs döneminde fırsata dönüştürülebileceğini belirterek, "Bu dönemde insanlar sosyal mesafe için kısa mesafede toplu taşıma yerine bisiklet uzun mesafede de elektrikli bisiklet kullanmaya başlayabilir. Sonuç olarak bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor." dedi.

Suyabatmaz, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun sağlıklı ulaşım aracı ve çevre dostu olan bisikletin önemine dikkati çekmek amacıyla 3 Haziran'ı, Dünya Bisiklet Günü ilan ettiğini hatırlattı.

Yapılan çalışmaların bisikletin dünyanın geleceğini koruyan önemli etkenler arasında yer aldığını belirten Suyabatmaz, "BM, 2030 yılına Küresel Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri koydu. İnsanoğlunu bu hedefe ulaştırabilmek içinde bisiklet 12 başlıkta çözüm ortağı oldu." diye konuştu.

Suyabatmaz, bisikletin spor kapasitesini arttırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bisiklet insana tasarruf ettirir, ülkenin, şehrin ve insanın ekonomisini güçlendirir. Bisiklet her derde deva, insan sağlığına yararlı, çevre dostu, sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşım aracıdır. Her yıl 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü ülkemizde de kutluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan kutlama etkinliklerini ülkemizde yaptık. 2018 yılında bisikletle kıtalararası geçiş yaparak Dünya Bisiklet Günü'nü farklı bir şekilde kutlamıştık."

- "Halkımız bisiklet konusunda bilinçlendirilmeli"

Avrupa'da bisiklet kültürü ve altyapısının ileri seviyede olduğuna dikkati çeken Suyabatmaz, Türkiye'de ise bunun henüz yetersiz olduğunu vurguladı.

Suyabatmaz, Türkiye'de yapılan bisiklet yollarının yarıdan fazlasının standartlara yeterince uygun olmadığını ifade ederek, "Bu durum bisiklet kullanımını engelliyor ya da yapılan yollar ulaşım amaçlı değil. Örneğin sulama kanalının kenarına 9 kilometre bisiklet yolu yapılıyor ya da parkın içine yapılıyor. Bu da günlük yaşamda topluma ulaşım amaçlı katkı sunamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bisikletle ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Devletimiz bizimle de iş birliği yaparak bisikletle ilgili 9 yasal düzenleme yaptı. Fakat bunları uygulama sürecinde sıkıntı var. Pek çok belediye başkanı, bisikletin kentine ve insanına yapacağı olumlu katkının farkında değil. Yine halkın bisiklet kültürü yeterince güçlü değil. Bisikletin faydalarını topluma anlatmamız gerekiyor. O zaman halkımız bisikletli yaşama sahip çıkacaktır. Aynı köy ekmeğinin faydalarını öğrendikçe köy ekmeğine talebin artması gibi bisiklete de talep artacaktır."

- "Türkiye'de son dönemde bisiklet satışları arttı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların evde kaldığını anlatan Suyabatmaz, bazı insanların bisikleti tercih ettiğini dile getirdi.

Suyabatmaz, dünyada ise birçok ülkenin bu dönemde caddelerdeki bir şeridi bisiklet yoluna çevirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkeler bu dönemde bisikletlerin tamiri için kişi başı 50 avro dağıttı, bazıları da bisiklet satın alınmasında 250 ile 500 avro arasında değişen oranlarda satın alma desteği yaptı. Ülkemizde de en son düşük faizli kredi kampanyasında bisiklet kredisi açıklandı. Ama 3 bin liranın üzerinde bir bisiklet alırsanız bu kampanyadan faydalanıyorsunuz. Bizim talebimiz şehir içinde kullandığımız ulaşım ve spor amaçlı ekonomik bisikletlerin de bu kampanya kapsamına alınmasıdır. Hatta birçok ülkede olduğu gibi KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece insanların tasarruf yaparak bedava ulaşımla spor yapması sağlanacaktır."

Koronavirüs salgını sonrasında bisiklet kullanımının artması gerektiğinin altını çizen Suyabatmaz, "Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması koronavirüs döneminde fırsata dönüşebilir. Bu dönemde insanlar sosyal mesafe için kısa mesafede toplu taşıma yerine bisiklet, uzun mesafede de elektrikli bisiklet kullanmaya başlayabilir. Sonuç olarak bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor." dedi.

Suyabatmaz, Türkiye'de son dönemde bisiklet satışlarının da arttığını sözlerine ekledi.