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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 03 Haziran 2020 11:19
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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis kırsalında 3 gün önce 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, bugün 2 örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bölgedeki operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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