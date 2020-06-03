YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı

- Üniversiteler, 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için bölüm, fakülte ve meslek seçimlerine ilişkin tanıtımlarını internet aracılığıyla ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı.

Adayların sınav heyecanı yaklaşırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce yüz yüze tanıtımlar yapan birçok üniversite, öğrencilerin merak ettiklerini sosyal medya kanalları, video konferans yöntemleri ve web siteleri aracılığıyla düzenledikleri etkinliklerle yanıtlıyor.

ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde yürüttükleri üniversite tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversite olarak, her sene, yaklaşık 1000 liseden 60 bin öğrenciyi kampüste ağırladıklarını anlatan Kök, üniversitenin evrenselliğini, akademik kadrosunu, uluslararası değişim olanaklarını, öğrenci odaklı yapısını, sosyal yaşantısını, öğrenci topluluklarını ve bilimsel başarılarını anlattıkları sunumlar yaptıklarını ifade etti.

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmaya başladığı mart ayında alınan tedbirler kapsamında tanıtım gezilerini durdurduklarını belirten Kök, "Ancak elbette aday öğrencilerin üniversite hazırlık süreci devam ediyor; bu nedenle de bizlerle bir araya gelmek ve merak ettikleri konularda sorularını bizlere iletmek istiyorlar. İşte bu nedenle, aday öğrencilerimize, evlerinde yer aldıkları süreçte, çevrim içi tanıtımlarla ulaşmayı hedefledik ve Zoom ile ODTÜ Youtube hesabımız üzerinden canlı sunumlara başladık." diye konuştu.

Uzaktan tanıtımlardaki sunumları, tercih dönemlerinde, aday öğrencilerin yönelttiği sorulardan yola çıkarak hazırladıklarını aktaran Kök, alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla bölümlerin içeriğini, nitelikli akademisyenlerini, öğrencilerin lisans programı süresince kendilerini geliştirebilecekleri alt alanları, lisansüstü eğitime yönelecek olanlar için sunulan yüksek lisans ve doktora programlarını, staj imkanlarını ve mezunların hangi sektörlerde çalıştığını anlattıklarını söyledi.

Akademik hayatına devam eden ya da kamuda ve özel sektörde kariyerlerine devam eden mezunları da ağırladıklarını aktaran Kök, birçok mezunun yurt dışında yaşadıkları şehirlerden sunumlara katıldığını, YouTube hesaplarında izlenebilen 5 bölüm tanıtım videosunun15 binin üzerinde görüntülenme sayısına ulaştığını kaydetti.

Prof. Dr. Kök, drone görüntülerinden oluşturacakları bir video ile canlı kampüs turu yapacakları bir sunum da yayınlamayı planlarını belirterek "Eminim ki ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite adayı öğrencilerimiz, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip ODTÜ'yü büyük bir keyifle izleyecekler." dedi.

Birçok bölüm için 360 derece tanıtım filmleri hazırladıklarını dile getiren Kök, "Bu filmlerle üniversite adayları, farklı bölümlerimizdeki ODTÜ öğrencilerinin yaşantılarını dinlerken sanki buradaymış gibi kampüsümüzün bir parçası olabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Sınav sonrası tercih dönemi için de çevrim içi oturumlar oluşturacaklarını bildiren Kök, aday öğrencilerin ve ailelerin tüm çalışmaları https://adayogrenci.metu.edu.tr/ sayfasından takip edebileceklerini kaydetti.

Tercih dönemi bitimine kadar tüm lisans programlarını ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nü anlatmayı hedeflediklerini dile getiren Kök, bu sayede, ODTÜ'nün her iki kampüsünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin tamamına ulaşmak istediklerini söyledi.

- Ankara Üniversitesinin ilk uzaktan tanıtımı Rektör İbiş'ten

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de fakülte tanıtımlarının hafta içi her gün 11.00-13.00 saatlerinde, en az 30 dakika, en fazla 1 saat olacak şekilde dekanlar ve moderatör katılımıyla yapıldığını ifade etti.

Yayınların, ANKÜZEM YouTube kanalı üzerinden canlı gerçekleştirildiğini belirten İbiş, "Tanıtımlarımızda fakültelerin 1 dakikalık tanıtım filmleri veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İlk uzaktan tanıtımı kendisinin yaptığını anlatan Prof. Dr. İbiş, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle YouTube üzerinden yapılan canlı yayında, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladığını söyledi.

Erkan İbiş, bu yıl lisanstan daha fazla lisansüstü öğrenci hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl ilk kez açılacak İngilizce hukuk ile Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacına önemli oranda katkı sağlanacak." diye konuştu.

Rektör İbiş, dijital tanıtımların, 22 Haziran'a kadar süreceğini söyledi.

- Hacettepe'de online tanıtım günleri

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ise üniversitelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl tanıtım yüzünü değiştirdiğini anlattı.

Hacettepe Üniversitesinin internet sitesinde "Aday Öğrenci" (universitem.hacettepe.edu.tr) sekmesinin, adayların kafalarındaki sorulara karşılık verebilmek üzere daha ayrıntılı ve işlevsel hale getirildiğini belirten Özen, "Adaylar, tanıtımla ilgili en güncel ve ayrıntılı bilgilere kısa tanıtım filminin yanı sıra sanal yerleşke turunun da yer aldığı Aday Öğrenci/ Üniversitem Hacettepe sayfasından ulaşabilecekler." dedi.

Hacettepe'yi tanımak isteyen aday öğrenciler için bu yıl ayrıca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlar da planlandığını bildiren Özen, şunları kaydetti:

"Üniversitenin her bölümünden öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilecek canlı sunumlar, aday öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine ışık tutacak. Üniversitenin bölümleri, kontenjanları, burs ve barınma imkanları, yabancı dil, kampüste yaşam, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve akademisyenler hakkında genel bilgilerin yer alacağı çevrim içi tanıtımlara tüm aday öğrenciler katılıp sorularını yönlendirebilecek. Online tanıtım günlerinin ne zaman başlayacağı, Hacettepe Üniversitesinin resmi web sayfasından ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak."