Esenyurt'ta şok görüntü! 14 kişilik minibüste 30 kişi çıktı
|03 Haziran 2020 11:23
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Minibüs sürücüsü, "Mecburen yolcuları aldım" derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.
Ancak İstanbul Esenyurt'ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı.
Yeni tip koronavirüs sürecinde toplu taşımalarda uygulanan kapasitenin yüzde 50'si olacak şekilde yolcu taşıma kuralı önce gün yayınlanan genelge ile kaldırılmıştı.
Normal şartlarda da koltuk sayısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu olan minibüslere yönelik bu sabah Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı.
Yapılan uygulamada maksimum 14 kişi taşıma zorunluluğu olan bir minibüste 30 kişi çıktı.
Normal şartlarda uygulanan trafik kuralları hatırlatılan minibüs sürücüsüne 104 lira para cezası yazılırken corona virüs salgını sürecinde sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralına uyulmadan iç içe yolculuk yapılması dikkat çekti.
"MECBUREN ALDIM"
Yolcu sayısının koltuk sayısından fazla çıktığı hatırlatılan minibüs sürücüsü, "Yolcular kendisi de biniyor insanlar işine yetişmek için kendi de biniyor. Mecburen aldım" dedi.
Minibüs sürücüsü dün akşam da ceza yediğini söyleyerek trafik polisi de ikna etmeye çalıştı.
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