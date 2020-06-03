Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı

- Türkiye'de mayıs ayında yağış ortalaması yüzde 28 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar mayıs ayı yağış ortalaması 49,3 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl mayıs yağışları 35,4 milimetre olarak kaydedilirken, bu yıl mayısta ise yüzde 79 artarak 63,2 milimetre şeklinde kayıtlara geçti.

Bu yılın mayıs yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 28 arttı.

Bu mayısta yağışlar ülke genelinde geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında İzmir'den başlayarak Kuzey Ege, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul'un Avrupa Yakası, Antalya'nın doğu kesimleri, Denizli, Isparta ve Burdur civarları, Kocaeli, Sakarya çevresi ile Giresun ve Rize sahil kesimleri normallerinin iki katından fazla yağış aldı. Karaman, Kaş, Finike civarları ile Şırnak çevresinde ise normallerine göre yüzde 40'ın üzerinde azalma meydana geldi.

Mayıs ayında en fazla yağış 160 milimetre ile Rize, en az yağış ise 20 milimetre ile Karaman'da kaydedildi.

Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında mayıs ayında yağışlar arttı. Mayıs yağışları normaline göre en fazla Marmara ve Ege, en az İç Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla yağış Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleşti.

Mayıs ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti: