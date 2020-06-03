1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı

Mayısta en fazla Marmara ve Ege bölgeleri yağış alırken, en az İç Anadolu Bölgesi'nde yağış görüldü- Geçen ay en fazla yağış 160 milimetre ile Rize, en az yağış ise 20 milimetre ile Karaman'da kaydedildi
 03 Haziran 2020 11:26
Yazdır
Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı

- Türkiye'de mayıs ayında yağış ortalaması yüzde 28 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar mayıs ayı yağış ortalaması 49,3 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl mayıs yağışları 35,4 milimetre olarak kaydedilirken, bu yıl mayısta ise yüzde 79 artarak 63,2 milimetre şeklinde kayıtlara geçti.

Bu yılın mayıs yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 28 arttı.

Bu mayısta yağışlar ülke genelinde geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında İzmir'den başlayarak Kuzey Ege, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul'un Avrupa Yakası, Antalya'nın doğu kesimleri, Denizli, Isparta ve Burdur civarları, Kocaeli, Sakarya çevresi ile Giresun ve Rize sahil kesimleri normallerinin iki katından fazla yağış aldı. Karaman, Kaş, Finike civarları ile Şırnak çevresinde ise normallerine göre yüzde 40'ın üzerinde azalma meydana geldi.

Mayıs ayında en fazla yağış 160 milimetre ile Rize, en az yağış ise 20 milimetre ile Karaman'da kaydedildi.

Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında mayıs ayında yağışlar arttı. Mayıs yağışları normaline göre en fazla Marmara ve Ege, en az İç Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla yağış Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleşti.

Mayıs ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler 2020 mayıs yağış (mm) Normal (mm) Geçen yıla göre değişim (%) Normaline göre değişim(%)
Marmara 75,9 39,6 86 artma 92 artma
Ege 61,4 36,7 100'den fazla artma 67 artma
Akdeniz 55 39,8 100'den fazla artma 38 artma
İç Anadolu 48,2 48,1 97 artma normal civarında
Karadeniz 79,4 59,2 22 artma 34 artma
Doğu Anadolu 74,9 65 73 artma 15 artma
Güneydoğu Anadolu 40,8 36,5 39 artma 12 artma
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Türkiye'den
03 Haziran 2020 12:36		 İzolasyona uymayıp doğum günü partisi yapınca testi pozitif çıktı
03 Haziran 2020 12:35
Karadeniz'de yılan korkusu: Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin
03 Haziran 2020 12:19		 Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı
03 Haziran 2020 12:00
Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi
03 Haziran 2020 11:54		 Sosyal mesafe için toplu taşıma yerine bisiklet kullanılması önerisi
03 Haziran 2020 11:50
Mesleki yeterlilik sınavları başlıyor
03 Haziran 2020 11:39		 Yeni normalde virüsün bulaşacağı en riskli alanlar
03 Haziran 2020 11:32
Esenyurt'ta şok görüntü! 14 kişilik minibüste 30 kişi çıktı
03 Haziran 2020 11:23		 Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
03 Haziran 2020 10:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı12:48 - Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü12:45 - CHP Grup Başkanvekili, bekçileri teröristle eşdeğer tuttu12:42 - Ticaret'te toparlanma devam ediyor, iki gümrük kapısı açılıyor12:40 - TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu12:39 - Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı12:36 - Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Türkiye'den12:35 - İzolasyona uymayıp doğum günü partisi yapınca testi pozitif çıktı12:34 - Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor12:32 - Çeyrek altın ne kadar?
12:19 - Karadeniz'de yılan korkusu: Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin12:16 - Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor12:16 - 'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi12:15 - Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte12:09 - Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı12:02 - Konut kampanyasına özel sektör de katıldı 2 yıl ödemesiz taksit12:02 - Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı12:00 - Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 2
tatil 1
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 2
geçen ayın enleri 2
kösmek 4
yarın 2
corona virüs vaka sayısı 1
Eskiler 2
ağzının ayarı olmamak 1
Berber salonundaki gizemli abiler 2
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam