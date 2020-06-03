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Yeni normalde virüsün bulaşacağı en riskli alanlar

Korona tedbirleri kapsamında yeni normal yaşanırken virüsün bulaşacağı en riskli alanlar da belli oldu. Uzmanlar 'Asansörler ve apartman kapıları virüsün bulaşacağı en riskli alanlar' diyor..
 03 Haziran 2020 11:32
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Yeni normalde virüsün bulaşacağı en riskli alanlar

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, yeni normale geçişte virüsün bulaşması açısından en riskli alanların asansörler ve apartman kapıları olduğunu söyledi. Aksakal, asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle basılmasını önerdi.

3 TEMEL ŞARTA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Prof. Dr. Nur Aksakal, Kovid-19 döneminde kişisel olarak korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyeni sağlamak gibi 3 temel şarta dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aksakal, "El yıkamayı çok önerdik. Ama onun dışında da şişeye koyduğumuz alkol bazlı dezenfektanlarımız yanımızda bulunursa çok faydalı olacak. Çünkü özellikle son dönemdeki araştırmalarda da biz virüsün damlacık yoluyla bulaştığını, el temasının çok önemli olduğunu biliyoruz ve toplum içinde 'acaba bu temasta en riskli alanlar nereler' diye bir yandan da düşünüyoruz. Kapı kolları, apartman giriş çıkışları, ortak kullanılan bölgeler ve asansörler riskli görünüyor" diye konuştu.

'DEZENFEKTAN UYGULARSAK RİSKİ MİNİMALE İNDİRİYORUZ'

Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda 'temas izolasyonu' önlemlerine dikkat çeken Prof. Dr. Aksakal, "Öksürdüğümüzde, hapşırdığımızda ya da konuştuğumuzda çevreye yaydığımız damlacıkları özellikle elimize, ağzımıza, burnumuza götürdüğümüz zaman ya da elimiz bu damlacıklara maruz kaldığı zaman virüs elimize bulaşıyor. O zaman içinde dokunduğumuz her alana virüsü bırakma ihtimalimiz var. Özellikle işten geldiğimizde ya da bir yere gideceğimizde tutacağımız ilk dıştaki kapı kollarından ve herkesin temas ettiği alanlardan virüs geçme riskini hatırlamamız lazım.

"ASANSÖR KAPILARI, DÜĞMELERİ VE APARTMAN KAPILARI"

O nedenle mutlaka yanımızda el dezenfektanı ya da küçük bir kolonya şişesi bulundurmak, tutacağımız yere ya da açtıktan sonra hemen elimize dezenfektan uygularsak bu riski minimale indiriyoruz. Asansör düğmeleri, herkesin ortak kullandığı katlara ait düğmeler ya da tutunmak durumunda kaldığımız tutacaklar herhangi bir şekilde el teması olması durumunda bir risk var. O nedenle mutlaka dezenfektan ya da yanımızdaki kolonya yardımıyla, dezenfektan yoksa elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirmeden eve girip, ellerimizi yıkamamız lazım" ifadelerini kullandı.

'PARMAK YERİNE DİRSEK'

Bu süreçte asansör kullanmak yerine merdiveni tercih etmenin daha doğru olacağını söyleyen Prof. Dr. Aksakal, asansör kullanmak durumunda kalındığında ise maskeyle asansöre binilmesi gerektiğini, asansörün kalabalık olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle ya da başka bir cisimle de basılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Aksakal, "Yeni normale geçişte nereden risk alabileceğimizi gerçek yaşamın içinde fark ediyor olmamız lazım. Asansörler, apartman kapıları veya herkes tarafından ellenme ihtimali olan mekanlar riskli alanlardır. Elimizden geldiğince hijyeni koruyarak mesafe ve maskeyle birlikte genel itibarıyla risk olacak alanlardan en azından günlük yaşamımız içinde korunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
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