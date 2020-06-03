Mesleki yeterlilik sınavları başlıyor
|03 Haziran 2020 11:39
|Yazdır
Bakan Selçuk, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
19 SEKTÖR VE 326 MESLEKTE BELGELENDİRME
Nitelikli ve belgeli işgücüne önem verdiklerini, bu kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirmek yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeyi sürdürüyoruz" dedi.
SINAVLARDA TEDBİRLER, KAMERAYLA İZLENECEK
Bakan Selçuk, sınavların MYK'nın hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda İSG ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Selçuk yapılacak sınavlara ilişkin, " Sınav alanında görevli ve adaylardan hariç kimse bulunmayacak. Sınav merkezi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek" bilgisini paylaştı.
Selçuk, güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu kapsamında, 226 meslek içerisinden bugüne kadar 143'ünde zorunluluk fiili olarak uygulanmaya alındığını da ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Türkiye'den
03 Haziran 2020 12:36
|İzolasyona uymayıp doğum günü partisi yapınca testi pozitif çıktı
03 Haziran 2020 12:35
|Karadeniz'de yılan korkusu: Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin
03 Haziran 2020 12:19
|Bu yıl erken görülen KKKA vakalarına karşı uzmanından uyarı
03 Haziran 2020 12:00
|Bilecik'in, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirlendi
03 Haziran 2020 11:54
|Sosyal mesafe için toplu taşıma yerine bisiklet kullanılması önerisi
03 Haziran 2020 11:50
|Yeni normalde virüsün bulaşacağı en riskli alanlar
03 Haziran 2020 11:32
|Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı
03 Haziran 2020 11:26
|Esenyurt'ta şok görüntü! 14 kişilik minibüste 30 kişi çıktı
03 Haziran 2020 11:23
|Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
03 Haziran 2020 10:34