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Bakan Kurum: 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız

"Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek"- "Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bisiklet yollarının uygulama projelerini tamamladık"
 03 Haziran 2020 11:42
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Bakan Kurum: 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar ülke genelinde 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacaklarını bildirdi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kalitesini korumak için yeşil yürüyüş ve bisiklet yollarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Bugüne kadar yerel yönetimler tarafından yapılan bin 150 kilometrelik bisiklet yoluna destek olduklarını belirten Kurum, 81 ilde bisiklet yollarının artırılması için 2018'de başlattıkları çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sakarya, Trabzon, Tunceli'de başlanan toplam 102 kilometrelik bisiklet yolunun yapımının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, Batman, Bitlis, Çanakkale, İstanbul, Konya, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tokat, Yozgat, Zonguldak illerindeki toplam 114 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına ise devam edildiğini ifade etti.

Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre olacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için "Şehirlerarası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı" hazırladıklarını aktaran Kurum, Anadolu ve kıyı koridoru olmak üzere 2 etap halinde planlanan bisiklet yollarının 1650 kilometrelik kısmını bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek. Toplamda 102 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Korunan alanlara yapacağımız 1496 kilometre, 17 ildeki 114 kilometre ve Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu ile vatandaşlarımız için 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde toplamda 4 bin 775 kilometre bisiklet ağı kurmuş olacağız. Yaya ulaşımına katkı sunmak için de 2023 yılına kadar 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu yapacağız." bilgisini verdi.

- Korunan alanlara da bisiklet yolları yapılıyor

Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarındaki bisiklet yollarının yapımına da devam edildiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"İzmir ile Antalya arasında bulunan korunan alanlarda yapacağımız bisiklet yolları Datça-Knidos, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Ölüdeniz, Patara-Kaş-Kekova ve Bodrum-Yatağan-Milas'ta yoğunlaşacak. Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yapacağımız bisiklet yolları ise Gölbaşı ilçesi ile Tuz gölü etrafında yer alacak. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sınırları içerisinde bulunan korunan alanlara yapacağımız bisiklet yolları toplamda 1496 kilometreye sahip olacak. Bakanlık olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bisiklet yollarının uygulama projelerini tamamladık, Tuz Gölü ve Gölbaşı'ndaki bisiklet yollarının uygulama projelerinin çalışmaları ise sürüyor. Korunan alanlara yapılacak olan bisiklet yolları 318 milyon 750 bin liraya mal olacak."

Kurum, yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu için belediyelerden gelen taleplerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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