Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı

2 HAZİRAN İTİBARİYLE KRONİK HASTALIKLARDA SON DURUM Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kronik hastalıklar konusunda 4 gündür yaratmış olduğu karmaşa, bugün sonlandı. Ancak, günün sonunda 31 Mayıs'ta kronik hasta sayılan bazı kamu personeli, 2 Haziran itibariyle risk grubundan çıkarıldı. Söz konusu Genel Müdürlük, bu 4 günlük süreçte, Sağlık Bakanlığının adına yakışan kaliteli bir hizmet verememiştir.