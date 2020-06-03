Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vatandaşlara kısa mesajla (SMS) gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu
|03 Haziran 2020 12:02
|Yazdır
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vatandaşlara kısa mesajla (SMS) gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.
TBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi
03 Haziran 2020 12:16
|Hisarcıklıoğlu'ndan firmalara 'fiyat artışı yapmayın, sürümden kazanın' çağrısı
02 Haziran 2020 16:17
|TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
02 Haziran 2020 14:25
|Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
02 Haziran 2020 01:02
|Lokantacılar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor
31 Mayıs 2020 22:59
|Mavi Marmara 10 yaşında
30 Mayıs 2020 18:33
|Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi
30 Mayıs 2020 15:13
|Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor
29 Mayıs 2020 16:16
|Boks camiasından 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlere tepki
29 Mayıs 2020 11:23
|Kahvehanelerde virüs önlemleri: Yancılık bitiyor
28 Mayıs 2020 18:21