Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor
|03 Haziran 2020 12:16
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Sağlık Bakanlığı, 2 Haziran 2020 tarihli Genelgesiyle, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca idari izin verilecek kronik hastalıkları oldukça sınırlandırmıştır.
2 Haziran 2020 tarihli son yazıda şu hastalıklar Covid-19 hastalığı için risk teşkil eden kronik hastalıkları olarak tespit edilmiştir:
Halen,
1- immünsüpressif tedavi alanlar,
2- metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,
3- kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,
4- kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,
5- insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
6- komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar,
6- kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,
7- serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar
Bu hastalıklardan son 2 yıl içinde iki kez aynı tanıyı almış kamu çalışanlarına barkodlu belge üretilmektedir.
DEĞERLENDİRME
1- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girenlerin e-Nabızdan barkodlu belge üretmekeri ve bunu kurumlarına vermeleri gerekmektedir.
2- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girip de e-Nabızdan belge üretemeyenler aile hekimlerine başvurup durum bildirir raporu alabilecektir.
Ancak, hastalığı yukarıdaki 7 gruba girmeyenlere, son iki yıl içinde iki defa aynı tanıyı almayanlara, idari izin verilmeyecek olup, bu durumdakilerin boş yere aile hekimlerine gidip aile hekimlerinin kapılarını aşındırmamaları gerekmektedir.
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