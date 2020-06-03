Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor

Sağlık Bakanlığı, 2 Haziran 2020 tarihli Genelgesiyle, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca idari izin verilecek kronik hastalıkları oldukça sınırlandırmıştır.

2 Haziran 2020 tarihli son yazıda şu hastalıklar Covid-19 hastalığı için risk teşkil eden kronik hastalıkları olarak tespit edilmiştir:

Halen,

1- immünsüpressif tedavi alanlar,

2- metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,

3- kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,

4- kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,

5- insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,

6- komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar,

6- kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,

7- serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar

Bu hastalıklardan son 2 yıl içinde iki kez aynı tanıyı almış kamu çalışanlarına barkodlu belge üretilmektedir.

DEĞERLENDİRME

1- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girenlerin e-Nabızdan barkodlu belge üretmekeri ve bunu kurumlarına vermeleri gerekmektedir.

2- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girip de e-Nabızdan belge üretemeyenler aile hekimlerine başvurup durum bildirir raporu alabilecektir.

Ancak, hastalığı yukarıdaki 7 gruba girmeyenlere, son iki yıl içinde iki defa aynı tanıyı almayanlara, idari izin verilmeyecek olup, bu durumdakilerin boş yere aile hekimlerine gidip aile hekimlerinin kapılarını aşındırmamaları gerekmektedir.