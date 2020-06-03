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Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor

Daha önce kronik hasta olup da -nabızdan barkodlu belge alamayanlar aile hekimlerinin kapısını aşındırmaktadır. Ancak hastalığı Sağlık Bakanlığının belirlediği 7 gruba girmeyenlerin, boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor.
 03 Haziran 2020 12:16
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Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor

Sağlık Bakanlığı, 2 Haziran 2020 tarihli Genelgesiyle, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca idari izin verilecek kronik hastalıkları oldukça sınırlandırmıştır.

2 Haziran 2020 tarihli son yazıda şu hastalıklar Covid-19 hastalığı için risk teşkil eden kronik hastalıkları olarak tespit edilmiştir:

Halen,
1- immünsüpressif tedavi alanlar,
2- metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,
3- kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,
4- kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,
5- insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
6- komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar,
6- kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,
7- serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar

Bu hastalıklardan son 2 yıl içinde iki kez aynı tanıyı almış kamu çalışanlarına barkodlu belge üretilmektedir.

DEĞERLENDİRME

1- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girenlerin e-Nabızdan barkodlu belge üretmekeri ve bunu kurumlarına vermeleri gerekmektedir.

2- Hastalığı yukarıdaki 7 gruba girip de e-Nabızdan belge üretemeyenler aile hekimlerine başvurup durum bildirir raporu alabilecektir.

Ancak, hastalığı yukarıdaki 7 gruba girmeyenlere, son iki yıl içinde iki defa aynı tanıyı almayanlara, idari izin verilmeyecek olup, bu durumdakilerin boş yere aile hekimlerine gidip aile hekimlerinin kapılarını aşındırmamaları gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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