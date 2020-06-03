'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi
|03 Haziran 2020 12:16
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İSTAHED'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında en büyük riskin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanlarına ait olduğu aktarıldı.
Açıklamada, bu süreçte hastanelerin kesintiye uğrayan tüm hizmetlerinin yükünü aile sağlığı merkezi çalışanlarının üstlendiği vurgulanarak, İstanbul'da 350'nin üstünde aile sağlığı merkezi çalışanının enfekte olduğu, aralarında vefat edenlerin de bulunduğu belirtildi.
Ancak aile hekimliği çalışanlarının enfekte olmaları halinde çalışamadıkları günler için ücretlerinin kesildiği ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığından mevcut mevzuatın düzeltilmesi talebinde bulunuldu.
Açıklamada, "Bu hastalığın sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği ve kayıplarımızın şehitlik haklarının da verilmesi gerektiğini belirterek, adil olmayan bu durumun mahkemelerce değil, Bakanlıkça düzeltilmesi gerektiği ortadadır. Biz İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak bu haksızlıkla ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı belirttik ve kullanacağız da. Ne var ki bu sorunun mahkemelerce çözülmek zorunda kalınması bile hepimiz için derin bir vicdani sorun olarak arşivlenecektir. Sağlık Bakanlığımızın hızla bu sorunu çözecek düzenlemeyi yapacağına olan inancımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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