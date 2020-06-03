1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.
 03 Haziran 2020 12:40
Yazdır
TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apple o iPhone modellerinin fişini çekiyor
03 Haziran 2020 08:12		 Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor
02 Haziran 2020 11:12
Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler
02 Haziran 2020 11:09		 Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
01 Haziran 2020 15:56
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
31 Mayıs 2020 18:57		 Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip
31 Mayıs 2020 14:53
Bandırma Füze Kulübü ve ilk Türk füzesi
31 Mayıs 2020 11:13		 Yerli silahlara dünya çapında ilgi artıyor
31 Mayıs 2020 07:10
İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu
31 Mayıs 2020 00:38		 Zoom'un yeni özelliği sadece ücretli üyeliği olanlara sunulacak
30 Mayıs 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - e-Devlet Kapısı kullanımında rekor artış12:55 - LGS'ye hazırlanan için 1280 soruluk 4. paket yayımlandı12:50 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı12:48 - Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü12:45 - CHP Grup Başkanvekili, bekçileri teröristle eşdeğer tuttu12:42 - Ticaret'te toparlanma devam ediyor, iki gümrük kapısı açılıyor12:40 - TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu12:39 - Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı12:36 - Dünyada bisiklet yolu en uzun ikinci şehir Türkiye'den12:35 - İzolasyona uymayıp doğum günü partisi yapınca testi pozitif çıktı
12:34 - Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor12:32 - Çeyrek altın ne kadar?12:19 - Karadeniz'de yılan korkusu: Zehri emerek değil, plastik enjektörle çekin12:16 - Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor12:16 - 'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi12:15 - Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte12:09 - Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı12:02 - Konut kampanyasına özel sektör de katıldı 2 yıl ödemesiz taksit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Türkiye yeni ruhsat sahalarını Dünyaya ilan etti
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
İkinci korona dalgası az hasarlı geçecek
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 1
az kaldı 3
normale dönmek 4
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 1
cam tavan sedromu 2
kim korkar sosyal fobiden 1
Anne klasikleri 3
enflasyonun 4,56 çıkması 3
geçmek 2
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam