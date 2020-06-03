TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.
|03 Haziran 2020 12:40
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