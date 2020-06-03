Ticaret'te toparlanma devam ediyor, iki gümrük kapısı açılıyor
|03 Haziran 2020 12:42
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini söyledi.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muhataplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz.
Swap mekanizmasının hızlandırılarak iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım, hem mb, hem iş insanlarıyla bir araya gelerek bu süreci takip ediyoruz.
Çin ile görüşüyoruz, zaten bir swap anlaşmamız var, bunun kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz.
Bu süreçte bütün dünyada yerel paralarla ticaret artacak.
Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz.
Sadece bizim değil, iş yaptığımız partnerlerimizin de toparlanması lazım, oralarda da olumlu gelişmeler var.
Gümrük birliğinin güncellenmeye ihtiyacı var.
Habur ve Gürbulak kapıları açılıyor.
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