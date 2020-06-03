CHP Grup Başkanvekili, bekçileri teröristle eşdeğer tuttu

TBMM Kenel Kurulu bekçilerle ilgili kanun teklifini görüşüyor.

Ancak CHP'li milletvekilleri bazı bekçilerin zaten idari olarak ceza tabi tutulan hareketlerini terörle eşdeğer tuttu.

CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi"nin "parti kolluğu" oluşturma tehlikesi içerdiğini belirtti ve "Bu düzenleme, bekçilere verilen görev ve yetkiler ile birlikte, 'parti kolluğu' yaratma tehlikesine de açık. Bu nedenle, 'paralel kolluk' ve 'ahlak polisi' gibi nitelemelerle CHP, HDP, İyi Parti vekillerinin komisyonda yönelttiği eleştiriler haksız değil" dedi.