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LGS'ye hazırlananlar için 1280 soruluk 4. paket yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Önceliğimizin öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulamıştık. Hazırlık sürecinde gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükselterek, sınav günü sürprizlerle karşılaşmayacakları ve yabancılık hissi yaşamayacakları bir atmosferi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
 03 Haziran 2020 12:55
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LGS'ye hazırlananlar için 1280 soruluk 4. paket yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1280 sorudan oluşan haziran soru destek paketi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlık sürecinde hem örnek sorular hem de çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediliyor.

Toplam 1280 sorudan oluşan haziran ayı çalışma soruları destek paketi, sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak bugün erişime açıldı.

Çalışma Soruları Destek Paketi'ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Daha önce yayımlanan sınav destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu.

8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs'ta, 1000 soruluk mayıs ayı ikinci destek paketi 22 Mayıs'ta yayımlanmıştı.

- "Yeni paketle birlikte toplam 3 bin 796 soruluk bir kaynağı erişime açtık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimin bütün aşamalarında olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde de çocuklara fırsat adaleti sunabilmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Önceliğin öğrencilerin sağlığı ve güvenliği olduğunu vurguladıklarını hatırlatan Selçuk, "Hazırlık sürecinde gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükselterek, sınav günü sürprizlerle karşılaşmayacakları ve yabancılık hissi yaşamayacakları bir atmosferi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayda bir kez yayımladığımız Örnek Soru Kitapçığı'nı iki kez yayımlamaya başladık. Bugün Çalışma Soruları Destek Paketi'nin de dördüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 3 bin 796 soruluk bir kaynağı erişime açtık." bilgisini verdi.

Destek paketlerinin hazırlık sürecinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarının, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki görevlilerin ve öğretmenlerin büyük emek verdiğine dikkati çeken Selçuk, özellikle bu pakette Afyon, Ardahan, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kilis, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki görevliler ile Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanlarının önemli katkı sağladığını bildirdi.

Selçuk, çalışmaya emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, katkı sağlayan Ölçme Değerlendirme Merkezlerine, Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanlarına öğrenciler adına teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da gerçekleşecek sınav için son kez LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandığını, gelecek eğitim öğretim döneminde ikinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik çalışma soruları destek paketlerinin yayımlanmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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