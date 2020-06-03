Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı
|03 Haziran 2020 14:14
|Yazdır
Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanları E.D, C.H. ile usulsüz ödeme yapıldığı belirlenen C.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö'nün tutuklandığı, E.D. ve C.H'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.
C.Ö'nün tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a ulaştı.
Açıklamada soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan belediyede görevli bir sekreter ile 3 şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
- Soruşturma süreci
Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.
Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.
Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
03 Haziran 2020 08:15
|'Zimmet' iddiasıyla 4 belediye personeli tutuklandı
02 Haziran 2020 21:34
|Devlet hastanesinde milyonluk yolsuzluk iddiası!
02 Haziran 2020 17:20
|Tutuklanan İŞKUR ilçe müdürü itiraz üzerine serbest bırakıldı
18 Mayıs 2020 19:10
|Belediye, Yılmaz Özdil'in arsasını deniz kenarına kaydırdı
02 Mayıs 2020 18:33
|Ceyhan Belediyesindeki seçim rüşveti için çifte soruşturma başlatıldı
04 Nisan 2020 17:09
|Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı
20 Mart 2020 12:46
|İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
27 Şubat 2020 10:29
|Yalova Belediyesi'nde yolsuzluktan 3 kişiye gözaltı
26 Şubat 2020 02:12
|Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
19 Şubat 2020 08:29