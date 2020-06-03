1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
 03 Haziran 2020 14:14
Yazdır
Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanları E.D, C.H. ile usulsüz ödeme yapıldığı belirlenen C.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö'nün tutuklandığı, E.D. ve C.H'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

C.Ö'nün tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a ulaştı.

Açıklamada soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan belediyede görevli bir sekreter ile 3 şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüşvet suçlamasını müfettiş inceleyecek
03 Haziran 2020 08:15		 'Zimmet' iddiasıyla 4 belediye personeli tutuklandı
02 Haziran 2020 21:34
Devlet hastanesinde milyonluk yolsuzluk iddiası!
02 Haziran 2020 17:20		 Tutuklanan İŞKUR ilçe müdürü itiraz üzerine serbest bırakıldı
18 Mayıs 2020 19:10
Belediye, Yılmaz Özdil'in arsasını deniz kenarına kaydırdı
02 Mayıs 2020 18:33		 Ceyhan Belediyesindeki seçim rüşveti için çifte soruşturma başlatıldı
04 Nisan 2020 17:09
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı
20 Mart 2020 12:46		 İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
27 Şubat 2020 10:29
Yalova Belediyesi'nde yolsuzluktan 3 kişiye gözaltı
26 Şubat 2020 02:12		 Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
19 Şubat 2020 08:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak önlemleri açıkladı14:23 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:19 - FETÖ davası sanığına örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay hapis14:16 - MSB'den Bakan onayı ile 1 yılda, 3 bin kişi ihraç edildi14:14 - Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı14:10 - e-YDS 2020/8 İngilizce başvuruları alınacak14:05 - 2019 KPSS'ye girmiştim, 2020 KPSS'ye girmeme gerek var mı?14:02 - Bakan Albayrak, banka genel müdürleri ile görüşecek13:58 - İngiltere virüs tedavisinde 'ibuprofen' deneyecek13:55 - Bakan Kurum: Deprem konutlarını bir yıl içinde bitireceğiz
13:47 - Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu13:43 - Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek13:43 - Valilikten 'operasyon köpeğiyle işkence' iddiasına yalanlama13:37 - Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: Baba ile oğlu öldü13:27 - Otobüs şoförü izolasyon kurallarına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı13:24 - Meteorolojiden il il sağanak uyarısı13:18 - ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı13:16 - Elazığ'ın 5 ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
'Beğeniyle, başkasının onayını alarak yaşayanlar, daha çabuk boşanıyor'
Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor
Adalet Bakanlığı şimdi de tuvaletleri ayırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak biter bitmez büyükşehirlerin terkedilmesi 4
seda sayan 2
hayal kırıklığı 3
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 2
tutun kolonyasi 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
Eskiler 2
bambu faresi 1
bir kadın susuyorsa 8
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Delici Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam