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Elazığ'ın 5 ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Türkiye genelinde Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önemli başarı elde edile Elazığ'da,alınan tedbirlerle biri Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip 5 ilçede vaka görülmedi.
 03 Haziran 2020 13:16
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Elazığ'ın 5 ilçesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında İl Pandemi Kurulu'nun kararları ile Kovid-19 ile mücadele de önemli başarı elde edildi. Alınan tedbirler sayesinde Kent genelinde şu ana kadar salgın nedeniyle hastanede 76 kişi tedavi altına alındı. Bunlardan 60'ı iyileşerek taburcu edildi. Salgının yayılmasında kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de önemli başarı elde edildi. Biri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında yer alan Ağın olmak üzere Arıcak, Alacakaya, Keban ve Maden ilçelerinde vaka görülmedi.

Vali Kaldırım'ın talimatıyla sıkı tedbirler alındı

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla başta Ağın ilçesi olmak üzere tüm ilçelerde sıkı tedbirler oldu. En yaşlı nüfusa sahip Ağın ilçesinde, ilçeye giriş tek yol açık bırakılarak, kontrollü girişi çıkışlara izin verilmesi salgının girmesine de engel oldu. Diğer ilçeler de de önceden alınan tedbirlerle il dışından gelenler 14 gün karantinada tutuldu. Bu tedbirler sayesinde 10 ilçesi bulunan kentte 5 ilçe de hastalık görülmedi. Halen 14 gün karantina ve maske takma zorunluluğu devam eden kentte, elde edilen başarının devamı için Vali Kaldırım, vatandaşların tedbirlere uyarak destek vermesini istedi.

Arıcak Kaymakamı Öztürk: "İlçemizde vaka görülmedi"

11 Mart'tan itibaren Korona virüs salgını ile mücadele edildiğini anımsatan vaka görülmeyen ilçelerden Arıcak'ın Kaymakamı Şenol Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tabi bu mücadelenin içinde bizde ilçe olarak bulunmaktayız. Şükürler olsun bugüne kadar ilçemizde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Tabi umuyoruz bunun salgın süresinde devam etmesi en büyük temennimiz. Tabi ki bunun bu zamana kadar olmaması bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz sürekli teyakkuz halindeyiz tedbirleri sürekli almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı sürekli bu noktada uyarıyoruz.Sürekli diri tuttuğumuz bir mücadele içerisindeyiz İnşallah bu süreci de bu şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım'la istişare yapıp, talimatları doğrusunda hareket ettiklerini aktaran Öztürk, Bu süreçte hem tedbirler anlamında da yaptığımız bazı işler oldu. Özellikle Diyarbakır bağlantı yollarını valimizle birlikte görüşerek o yolları kapattık. Daha sonra giriş çıkışlarda malumunuz gerekli ateş ölçümlerini yaptık. İlçemize gelen giden vatandaşların bilgilerini alarak onların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları özellikle il dışından gelenlerin evlerinde kalmalarını sağladık. Muhtarlarla içeceği bu sürece yürüttük. Kurumlarla, vatandaşlarımızla birlikte koordinasyon içerisinde yürütüp salgınla en iyi şekilde mücadele ettik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağın Kaymakamı Cıdıroğlu: "Virüs buraya sirayet emiş durumda değil"

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ise, "En yaşlı ilçe konumunda olmamız hasebiyle ve bu virüsünde daha çok 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanları daha fazla etkilediğinden dolayı bizde ilçemizde sıkı tedbirler aldık.Elimizden geldiğince azami olarak dikkat ediyoruz. Çünkü Ağın Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahiptir. Virüs şu an buraya sirayet etmiş durumda değil" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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