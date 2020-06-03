Bakan Albayrak, banka genel müdürleri ile görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleriyle toplantı yapacak.
|03 Haziran 2020 14:02
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Bakan Albayrak'ın yapacağı müdürler toplantısı bugün saat 14.00 gerçekleştirilecek.
Yeni düzenlemeler masada
Bakan Albayrak ile banka yöneticilerinin gündeminde ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) sektörde son dönemde üste üste uygulamaya koyduğu düzenlemeler olacak.
Aktif Rasyosu düzenlemesi
Banka yöneticilerinin Bakan Albayrak ve kurmayları ile ağırlıklı gündem maddesi olarak, 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulan Aktif Rasyosu düzenlemesi ve bu düzenlemeye 1 Haziran itibarıyla getirilen yeni kuralların bankalara ve sektöre etkisini konuşacakları gelen bilgiler arasında.
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