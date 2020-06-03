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MSB'den Bakan onayı ile 1 yılda, 3 bin kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1 yıl içinde Bakan onayı ile 3 bin personel ihraç edildi.
 03 Haziran 2020 14:16
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MSB'den Bakan onayı ile 1 yılda, 3 bin kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada bakan onayı ile 1567 personelin ihraç edildiğini duyurmuştu. Bakan Akar bugün yaptığı açıklamada ise bu sayının 4 bin 562'ye yükseldiğini açıkladı. Verilere bakıldığında Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1 yıl içinde 3 bin kişinin daha Bakan onayı ihraç edildiği ortaya çıkıyor.

OHAL'in kaldırılmasından sonra TSK'da 4562 personel ihraç edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yandan corona virüs salgınına karşı çeşitli önlemler almaya devam ederken diğer yandan her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine devam ediyor.
Yurtiçi ve sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden çalışmalarda, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel inceleniyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Bakan Hulusi Akar onayıyla OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 4 bin 562 oldu.

Söz konusu ihraç işlemlerinin 3 bin 554'ü geçen sene bin 3'ü ise bu sene gerçekleşti. Söz konusu süre içinde 531 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Söz konusu süreci kararlılıkla ve hassasiyetle takip ettiği öğrenilen Bakan Akar'ın, önüne gelen dosyalarla ilgili hemen işlem yaptığı, bu konuda önünde bekleyen bir dosyanın bulunmadığı öğrenildi.

AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'dan 19 bin 583 personelin ihraç edildiği, 4 bin 156 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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