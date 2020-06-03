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İBB üç kat fiyata cerrahi maske aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 TL olan maskeyi 2,89 TL'ye almış.
 03 Haziran 2020 14:43
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İBB üç kat fiyata cerrahi maske aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Avukat Mücahit Birinci sosyal medya hesabından İBB'nin aldığı maskelere ilişkin açıklama yaptı.

Birinci, İBB'nin KDV dahil 1 TL olan Cerrahi maskeleri, KDV olmadan tanesini 2,89'dan satın aldığını duyurdu. Üstelik bu fiyatın toptan fiyat olduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'nden Serkan Fıçıcı da pazarlık usulü ile 2,89 liraya alınan maskelerin CHP'li Hülya Sarıgöl'ün firmasından alındığını iddia etti.

Ticaret Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada cerrahi maskelerin KDV dahil en fazla 1 TL'ye satılacağını ilan etmişti.
Memurlar.Net
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