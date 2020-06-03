Zoom'un koronavirüs geliri yüzde 169 arttı
|03 Haziran 2020 14:51
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Zoom'un ilk çeyrekte elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 169 arttı.
Dünya genelinde 380 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
Pandemi sürecinde kullanıcı saysınında hızlı artış gören Zoom'un bu süreçte elde ettiği kazanç şirketin ilk çeyrek bilançosunu açıklaması ile netlik kazandı.
TechCrunch'ta yer alan habere göre, Zoom 2020'nin ilk 3 ayında 328.2 milyon dolar (2.2 milyar TL) gelir elde etti.
Aynı habere göre Zoom'un ilk üç ayda elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı.
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