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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
 03 Haziran 2020 15:03
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kovid-19 ve pandemi sürecine ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmasında, salgına karşı verilen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin 27 Mayıs 1960'tan bu yana mücadele ettiği ve Kovid-19'dan daha tehlikeli bir virüsün daha olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960'tan sonra pek çok darbe, muhtıra veya darbe girişimiyle demokrasimize yönelik saldırılarla karşı karşıya kalınmıştır. Darbeler ve darbe girişimleri ülkemizin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğu gibi, demokrasi kazanımları yönünden de on yıllarca geriye gitmemize sebep olmuştur. Ülkemizin de küresel bir salgınla uğraştığı bugünlerde iktidarımızın süreçte gösterdiği haklı başarıyı hazmedemeyen ve yasal yollarla yani millet iradesiyle iktidara gelme umudu olmayanların darbe imalarıyla dolu konuşmaları bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yine milletin inançları, değerleriyle uğraşmak, ezanıyla, camiyle, kiliseyle uğraşmak ya da gencecik bir bedenin, bir acının üzerinden yalan yanlış, provokatif açıklamalarla pirim yapmak, halkı kin ve nefretle kutuplaştırmaya çalışmak bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Farklı araçlarla olsa da aynı yerden kurulan, aynı amaca yönelik olan provokatif söylemler ve eylemlerle artık bu milleti kandıramayacaksınız."

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, gündem dışı konuşmasında, son günlerdeki ısı değişimleri nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu, ürünlerinde ciddi zararların bulunduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde tüm dünyada gıda ve suyu bulunan ülkelerin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunun görüldüğünü dile getiren Erbaş, "Çiftçimiz huzurlu olmazsa, tarımımız üretimde geri kalırsa nelerle karşılaşabileceğimizi dünya ve bizler gördük. Çiftçilerin sorunları vardır. Devlet destekli TARSİM, ödemeleri geciktirmektedir. TARSİM sigortaları, don olayını karşılamamaktadır. Parçalı araziler toplulaştırılmalıdır. Sigortaya giremeyen arazilerden veraset ve intikal vergisi alınmamalıdır. DSİ sulama yatırımlarına hız verilmeli, su kanallarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Erbaş, milletvekillerine de çağrıda bulunarak, çiftçilerin sorunlarına çare bulunması yönünde gereken desteğin verilmesini istedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Gezi olayları ve Abdullah Cömert'in vefatının 7. yılı" nedeniyle yaptığı konuşmada, Gezi'de hayatını kaybedenleri minnet ve rahmetle andığını söyledi.

Güzelmansur, 7 yıl önce bugün anayasal hakkını kullanarak, demokratik ve barışçıl bir eylemde yer alan Abdullah Cömert'in hedef gözetilerek yaşamdan kopartıldığını savundu.

Anadolu Ajansı
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