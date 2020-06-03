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Örgütten olmayan askeri öğrencilere baskı

Tanık Ramazan H:- "(Harp Okulunda) Bazı komutanlarımız öğrencileri baskıya maruz bırakıyorlardı. Ben de komutanların bunu FETÖ kapsamında yaptıklarını değerlendirdim"- "Baskı herkese değil, daha çok Atatürkçü, alkol alma eğilimi olan, kız arkadaşı olan, örgüt tarafından 'ehli dünya' olarak adlandırılan öğrencilere yapılıyordu"
 03 Haziran 2020 15:05
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Örgütten olmayan askeri öğrencilere baskı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Arslan S, 1990'lı yılların başında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, askeri okul dönemi ve subay olarak göreve başlamasından sonra da yapıyla bağının devam ettiğini bildirdi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla halen yargılanmasının sürdüğünü belirten Arslan S, Harp Okulu sonrası davanın sanığı eski binbaşı Halil Çınar ile örgütün mahrem imamı vasıtasıyla tanıştığını anlattı.

İzmir'de bir süre Çınar ile birlikte sohbet adı verilen toplantılara katıldıklarını ifade eden Arslan S, başka ile tayin olmalarından sonra ise Çınar ile görüşmediklerini savundu.

- Örgütten olmayan askeri öğrencilere baskı

Tanık eski üsteğmen Ramazan H, daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve örgüt adına bildiklerini anlatarak itirafçı olduğunu söyledi.

Örgütle bağının ortaokul yıllarında başladığını bildiren Ramazan H, askeri okul döneminde FETÖ'den ayrılmaya çalıştığını ancak örgüt üyelerinin kendisiyle irtibat sağlamaya devam ettiğini öne sürdü.

Ramazan H, Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü dönemde sanık eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor'un tabur komutanı, sanık eski Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri yarbay Mete Semercioğlu'nun da başka bir bölüğün komutanı olduğunu kaydetti.

Harp Okulunda bazı öğrencilere baskı kurulduğunu, Poshor ve Semercioğlu'nun bunu FETÖ kapsamında yaptığını değerlendirdiğini ifade eden Ramazan H, şöyle konuştu:

"O dönem Harp Okulunda FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerdi. Bazı komutanlarımız öğrencileri baskıya maruz bırakıyorlardı. Ben de bunu yapan komutanların bunu FETÖ kapsamında yaptıklarını değerledirdim. Baskı herkese değil, daha çok Atatürkçü, alkol alma eğilimi olan, kız arkadaşı olan, örgüt tarafından 'ehli dünya' olarak adlandırılan öğrencilere yapılıyordu. Sanıkların FETÖ üyeliğine dair somut bilgimin olması yaşları ve rütbeleri itibarıyla mümkün değil. Bunun dışında bir şey görmedim ama bende güçlü bir şüphe uyandırdı."

Tanık ifadesinin ardından söz alan Semercioğlu, Ramazan H'nin Harp Okulunda kendi sınıfındaki öğrencilerden olmadığını belirterek, aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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