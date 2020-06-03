FETÖ'nün aktardığı paraya 'koyun parası' diye yazmışlar

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün sosyal medyada algı yönetimi için başvurduğu yöntemler anlatıldı.

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecindeki "yargısal darbeye teşebbüs" sonrasında sosyal medyaya ayrı bir önem verdiği ve aktif kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, bu hesapların yöneticilerinden olan sanığın yakalandığı hücre evindeki aramada, çok sayıda telefon, flaş bellek ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği kaydedildi.

Cep telefonunda VPN notları

Sanığın kullandığı cep telefonundaki ayrıntılı incelemede "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplara giriş yaptığının ve örgüt yöneticileriyle mesajlaşmalarının belirlendiği vurgulanan iddianamede, "not defteri" adı altında ise farklı VPN numaralarıyla başka ülkelerın agları üzerinden nasıl paylasım yapılacagı ve nelerın yapılması gerektigi, yasa dısı baglantılar kurulması ve sürekli VPN numaralarının bulunabileceği internet adresı sayfalarını tarıf eden bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt 2014 yılından sonra sadece mahrem hizmetlilerin bildigi hesaplar acma talimatı verdi, bunun icin danısmanlık biriminden takip basladı. Her ile hedefler verildi. Sorumluları tek tek bolgeleri gezdiler. Amac sosyal medyada algıyı yonetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sagcı, dindar hesap acma talimatı verildi ve her ay bunun degerlendirmesi yapıldı. Sagcı hesap acılmasının sebebi milliyetci kesimi, solcu hesap acılmasının amacı solcu olan kesimi, dindar hesap acılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak onların gorusleri dogrultusunda algı yaratıp Turkiye Cumhuriyeti devleti ve hukumetine karsı antipati olusturarak oy kaybı saglamak ve secilmis hukumeti yıpratmaktır."

"@ankarakusu" isimli hesabın sahibi ile once Twitter, sonrasında da WhatsApp uzerinden iletisim kurduğuna dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:

"Bu hesapla gorustugumuzu benim gibi sayfayı yoneten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah P. biliyordu. Bu hesap bize kendi reklamını degil de soyledigi hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu ya da soyledigi tweetleri begenmemizi ya da retweet yapmamızı istiyordu. Bizden eski Basbakan Ahmet Davutoglu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadıgım IYI Parti milletvekilinin paylasımını, Gelecek Partisinin uyelerinin paylasımlarını ya begenmem ya da retweet yapmamı istedi. Benden yapmıs oldugum bu etkilesimler icin bana M.C. uzerinden yukarıda bahsettigim sekilde toplamda hatırladıgım kadarıyla 8 bin lira kadar gonderdi."

Para transferlerinde akrabalarını kullanmış

İddianamede, sanığın yapılan bu eylemler karsılıgında gelen paraları kendi adına degil de akrabalarının hesaplarına yatırılmasını sagladıgı ve bunların "koyun parası " gibi açıklamalarla gizlenmesinin de amaçlandıgı anlatıldı. Ayrıca sanığın bu sekilde kardesi F.Ç, yeğeni Z.K. ve akrabası M.K'nin hesaplarını kullandığı belirtildi.

Bu arada, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu öğrenildi.