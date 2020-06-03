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Erdoğan, AYM ve Danıştay Başkanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
 03 Haziran 2020 15:34
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Erdoğan, AYM ve Danıştay Başkanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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