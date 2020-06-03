Erdoğan, AYM ve Danıştay Başkanı'nı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
|03 Haziran 2020 15:34
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