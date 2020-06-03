'Memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı eridi'
|03 Haziran 2020 15:41
|Yazdır
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca ocak ayı için memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yüzde 0,57 alacaklı duruma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde birçok ürün ve hizmetin fiyatında artış yaşandığına dikkati çekti.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerine göre, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,36, yıllık enflasyonun ise yüzde 11,39 olduğuna işaret eden Zengin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yılın beş aylık bölümünde enflasyondaki kümülatif artış yüzde 4,57 olmuştur. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca ocak ayı için memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yüzde 0,57 alacaklı duruma gelmiştir. Memur ve memur emeklileri ile asgari ücretlilerin, aylıklarının yüzde 35'i ile yüzde 50'si arasındaki miktarını sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde durumun iç açıcı olmadığı görülmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Önder Kahveci: Enflasyon memurun cebini yakmaktadır
03 Haziran 2020 15:30
|'Virüse yakalanıp işe gidemeyen aile hekimlerinin kesilen ücretler iade edilsin' talebi
03 Haziran 2020 12:16
|Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı
03 Haziran 2020 12:02
|Hisarcıklıoğlu'ndan firmalara 'fiyat artışı yapmayın, sürümden kazanın' çağrısı
02 Haziran 2020 16:17
|TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
02 Haziran 2020 14:25
|Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
02 Haziran 2020 01:02
|Lokantacılar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor
31 Mayıs 2020 22:59
|Mavi Marmara 10 yaşında
30 Mayıs 2020 18:33
|Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi
30 Mayıs 2020 15:13
|Maden ocakları da 1 Haziran'da yeniden üretime başlıyor
29 Mayıs 2020 16:16