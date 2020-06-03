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'Memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı eridi'

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca ocak ayı için memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yüzde 0,57 alacaklı duruma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
 03 Haziran 2020 15:41
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'Memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı eridi'

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca ocak ayı için memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yüzde 0,57 alacaklı duruma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde birçok ürün ve hizmetin fiyatında artış yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerine göre, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,36, yıllık enflasyonun ise yüzde 11,39 olduğuna işaret eden Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın beş aylık bölümünde enflasyondaki kümülatif artış yüzde 4,57 olmuştur. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca ocak ayı için memurlara uygun görülen yüzde 4'lük artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri yüzde 0,57 alacaklı duruma gelmiştir. Memur ve memur emeklileri ile asgari ücretlilerin, aylıklarının yüzde 35'i ile yüzde 50'si arasındaki miktarını sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde durumun iç açıcı olmadığı görülmektedir."
Anadolu Ajansı
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