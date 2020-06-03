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Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandıı

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmeden önce bir işletmeci tarafından asılsız ihbarlarla sürekli adli ve idari birimlere şikayet edildiği ortaya çıktı. Çalışkan'ın mesleki sorumluluğun yüksekliği ve içerisinde bulunduğu durumun zorluğundan dolayı psikolojik baskı nedeniyle iftiralar sonucu intihar ettiği belirtilirken Çalışkan'ı sürekli adli ve idari birimlere şikayet eden şüpheli hakkında 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 03 Haziran 2020 15:47
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Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandıı

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan Temmuz 2017'de makamında intihar etmişti. Çalışkan'ın intihar sebebi tam olarak belirlenemezken Beşiktaş'ta işletmesi bulunan Makara Group Yönetim Kurulu Sahibi Selçuk Kürkoğlu hakkında Çalışkan'ı hayattayken sürekli adli ve idari birimlere şikayet edip iftira attığı iddiasıyla dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017'de makamında beylik tabancası ile kendisini vurmak suretiyle intihar etmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Selçuk Kürkoğlu'nun 2015 yılından beridir Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi makamlara sürekli asılsız şikayetlerde bulunarak Hakan Çalışkan'ın soruşturma geçirmesine neden olduğunun bu nedenle psikolojik şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

İŞLETMESİNE CEZA KESİLİNCE KİN GÜTMÜŞ

Selçuk Kürkoğlu'nun 2014 yılında Beşiktaş'ta bulunan işletmesinde 18 yaşından küçükler nargile tütünü sattığı bazı çevreler tarafından da bu duruma göz yumulduğuna yönelik emniyete bir ihbar yapıldığı. İhbarın ardından o dönemde Beşiktaş Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hakan Çalışkan'ın işletmeyi denetlemesi için polis memurlarını görevlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan denetlemede ihbarın doğru olduğu bu kapsamda cezai işlem yapıldığı belirlendi.

YILLARCA SORUŞTURMA GEÇİRMESİNE NEDEN OLDU

İşletmesine kesilen cezanın ardından Hakan Çalışkan'ı sürekli şikayet etmeye başlayan Selçuk Kürkoğlu, usulsüz şekilde denetleme yapılarak müşterilerinin rahatsız olduğunu, bu nedenle Çalışkan'ın görevini kötüye kullandığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Kürkoğlu'nun Hakan Çalışkan hakkında bulunduğu ihbarlar inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Çalışkan'ın birkaç kez soruşturma geçirdiği ve soruşturma sonunda emniyet müdürünün aklandığı belirlendi.

İFTİRA SUÇUNDAN 4 YIL HAPİS İSTEMİ

Asılsız ihbarlar sonucu emniyet müdürünün soruşturma geçirmesine neden olan Selçuk Kürkoğlu hakkında iftira suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Şüphelinin 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, asılsız ihbarlar sonucu Çalışkan'ın psikolojik anlamda yıprandığı bu nedenle intihar ettiği kaydedildi.
Sabah
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