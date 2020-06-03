Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede
|03 Haziran 2020 15:50
|Yazdır
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarptığı otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U.(23), adliyeye sevk edildi.
Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hasta almaya giden M.C.U. yönetimindeki ambulans akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekariya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Zekeriya Duyar, hayatını kaybetti, eşi Safiye Duyar yaralandı. Zekeriya Duyar için güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tören düzenlendi. Duyar, Kozlu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, görgü tanıkları kırmızı ışıkta geçiş yapan ambulansın tepe lambası yandığını ancak sirenlerinin çalmadığı yönünde polise ifade verdi. Gözaltına alınan ambulans şoförü M.C.U., adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandıı
03 Haziran 2020 15:47
|Polis memurunu şehit eden zanlılar, birbirlerini suçladı
03 Haziran 2020 11:05
|Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
02 Haziran 2020 22:24
|Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
31 Mayıs 2020 21:24
|Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 21:34
|Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailinde Devlet teyakkuzda
30 Mayıs 2020 20:56
|Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
30 Mayıs 2020 13:08
|Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan zanlıya tahliye
29 Mayıs 2020 17:59
|Doğum yapan kadını araçtan indiren taksiciye ev hapsi
28 Mayıs 2020 21:37
|Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi
28 Mayıs 2020 15:24