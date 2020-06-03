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Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarptığı otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U.(23), adliyeye sevk edildi.
 03 Haziran 2020 15:50
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Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarptığı otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U.(23), adliyeye sevk edildi.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hasta almaya giden M.C.U. yönetimindeki ambulans akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekariya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Zekeriya Duyar, hayatını kaybetti, eşi Safiye Duyar yaralandı. Zekeriya Duyar için güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tören düzenlendi. Duyar, Kozlu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, görgü tanıkları kırmızı ışıkta geçiş yapan ambulansın tepe lambası yandığını ancak sirenlerinin çalmadığı yönünde polise ifade verdi. Gözaltına alınan ambulans şoförü M.C.U., adliyeye sevk edildi.
DHA
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