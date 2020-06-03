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Kaputaş'ta 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki mavinin her tonuyla ziyaretçilerini etkileyen Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla sessizliğini bozdu.
 03 Haziran 2020 15:56
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Kaputaş'ta 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi

Antalya'da eşsiz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya başladı.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki en gözde plajlardan Kaputaş, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemle sessizliğini bozdu.

Tedbirler kapsamında tatilciler, plaja ateşleri ölçülerek alınıyor. Maskesiz girmenin yasak olduğu plajda, 350 olan şezlong sayısı 140'a düşürüldü. Şezlonglar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Kaputaş Plajı'nı işleten Kaş Belediyesi yetkilileri de tatilcilere Kovid-19 tedbirlerini anlatan broşür dağıttı. Şezlong tercih etmeyen bazı tatilciler, kendileri için iplerle oluşturulan sosyal mesafe alanlarına havlularını sererek güneşlendi, denize girdi.

Mavinin her tonunu sunan eşsiz deniz rengi ve kumsalıyla ziyaretçilerini etkileyen plajda, tatilciler yüzerken de birbirlerine yaklaşmamaya özen gösterdi.

Yoldan geçen bazı otomobil sürücülerinin, park ettikleri araçlardan inerek manzarayı izledikleri, plajın fotoğraflarını çektikleri görüldü.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, plajda her türlü tedbiri aldıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini söyledi. Geçen yıllarda plaja günde ortalama 10 bin kişinin geldiğini anlatan Ulutaş, plajda yeni normal dönemine uygun şekilde vatandaşların tatillerini yapabileceğini bildirdi.

"Burada kendimi çok mutlu ve güvende hissediyorum"

İstanbul'dan tatile gelen Murat Tekin, plajın manzarası, denizi ve kumsalıyla kendine hayran bıraktığını ifade etti.

Plajda Kovid-19 tedbirlerinin ciddi şekilde uygulandığını görünce çok mutlu olduğunu aktaran Tekin, "Şezlongu kiralamadan önce dezenfekte edildiğini gördük. Sosyal mesafe kuralına burada harfiyen uyuluyor. Plajı işletenler de gayet bilinçli. Tek isteğim buraya gelenler lütfen maskelerini yerlere atmasınlar. Sahillerimizin, doğanın değerini bu süreçte çok daha iyi anladık." diye konuştu.

Tatilci Uğur Yılmaz da tedbirlerin plajda üst düzey şekilde uygulanmasının, kendisine huzur verdiğini belirterek, "Burada kendimi çok mutlu ve güvende hissediyorum. Kendime ayrılmış güneşlenme alanında zaman geçiriyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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