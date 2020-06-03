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Otomotiv pazarının en çok satanları belli oldu

Renault, yılın ilk 5 aylık döneminde Fiat'ı geride bırakarak Türkiye'de en fazla otomotiv satışı gerçekleştiren marka oldu.
 03 Haziran 2020 16:01
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Otomotiv pazarının en çok satanları belli oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

En çok satan 5 marka

Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen sıralandı.

Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci sırada yer aldı.

10 adetten az satan markalar

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin 981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13 bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 853 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle beşinci sırada konumlandı.

Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi

Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac pazarı govde tipine gore, van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.
Anadolu Ajansı
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