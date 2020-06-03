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DMO, ürünün türüne göre alım yöntemi uyguluyor

DMO, kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin tedariki konusunda, ürünlerin niteliğine ve tutarına göre farklı alım ve ihale usulleri uyguluyor.
 03 Haziran 2020 16:07
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DMO, ürünün türüne göre alım yöntemi uyguluyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) , kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temini için merkezi satın alma işlevini yürütüyor.

İhtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesi azami ölçüde sağlanırken, kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler iç ve dış piyasadan tedarik ediliyor.

Ofis, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını, çeşitli alım yöntemleriyle öncelikle yerinden ve ilk elden toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanarak, en ekonomik ve hızlı şekilde sağlıyor. Böylece kurum, bu alımlarda kamu maliyesine sosyal ve ekonomik fayda oluşturuyor.

Ürünün türüne göre alım yöntemi uygulanıyor

DMO, kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin tedariki konusunda, ürünlerin niteliğine ve tutarına göre farklı alım ve ihale usulleri uyguluyor.

Mobilya ve büro mefruşatı, tıbbi cihazlar, bilişim gibi ürün grupları, belli koşulları sağlayan bütün firmaların katılımına açık ve tedarikçi firmalarla bir yıllık sözleşmelerin imzalandığı katalog yöntemiyle tedarik sistemi kapsamında temin ediliyor.

Standart taşıtlar, iş makineleri ve üstyapı araçları gibi bazı ürün grupları da üretici veya ithalatçı firmalarla ilk elden pazarlık yapılarak imzalanan yıllık protokoller kapsamında sağlanıyor.

Diğer ürün grupları ise kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları teknik şartnamelere dayalı olarak ve tüm isteklilerin katılabildiği kapalı ve açık teklif usulü gibi ihale yöntemleriyle alınıyor.

26 bin ürüne ulaşım imkanı

DMO, kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı hizmet sunmak için katalog yöntemli tedarik sistemiyle kamu satın alma birimlerine elektronik sipariş imkanı sunarak kamuda elektronik ticaretin de öncülüğünü yapıyor.

Katalog yöntemiyle tedarik sistemi, ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği elektronik ortamda da sunulan hizmeti ifade ediyor. Kamu kurumlarına kırtasiyeden temizliğe, bilişimden mobilyaya, taşıt ve iş makinesinden tıbbi cihaz ve medikal ürünlere kadar yaklaşık 26 bin farklı ürünle geniş bir yelpazede ancak belirli parasal tutara kadar alım yapabilme imkanı tanınıyor.

Söz konusu tedarik yöntemi, günlük hayattaki e-ticaret yöntemine benzerken, tüm dünyada kabul görmüş en hızlı, kolay, şeffaf, dijital ve tasarruf etkin satın alma yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Tüm kamuoyuna açık duyurularla ilan edilen ve yeterli kriterleri sağlayabilen her firmanın dahil olabildiği katalog platformuna firmalar ve ürünleri, firma yeterliliği, kalite standartları ve fiyat performansı gibi birçok değerlendirme kriterleri dikkate alınarak kabul ediliyor.

DMO'nun toplam yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 56'sı katalog yöntemiyle tedarik sistemi kapsamında verilen siparişlerden oluşuyor.
Anadolu Ajansı
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