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Başkentte toplu taşıma araçlarına normalleşme düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ayakta yolcuda yüzde 30, raylı sistemlerde ise yüzde 50 kuralıyla hizmet verilecek
 03 Haziran 2020 16:25
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Başkentte toplu taşıma araçlarına normalleşme düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde belediye otobüslerinde ayakta yolcuda yüzde 30, raylı sistemlerde yüzde 50 kuralıyla hizmet verilmesini kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecinde Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda otobüs, metro ve Ankaray'daki yolcu kapasite oranlarını yeniden düzenledi.

Buna göre, şehir içi ulaşımda yolcu sınırlaması belirli kurallar kapsamında kaldırıldı. Toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafe yapıştırmaları kaldırılırken, maskesiz araçlara binilmemesi şartı ve otobüslerde karşılıklı koltuklarda çapraz oturma düzeni devam ettirilecek.

EGO otobüslerinde ayakta alınacak yolcu sayısı araç kapasitesinin yüzde 30'unu geçmeyecek. Otobüslerde yolcu sayısı 99 model solo araçlar için 31 oturan, 21 ayakta toplam 52 kişi, 99 model körüklü araçlar için 44 oturan, 33 ayakta toplam 77 kişi, 2007-2008 model solo araçlar için 30 oturan, 12 ayakta toplam 42 kişi, 2010-2011 model solo araçlar için 32 oturan, 12 ayakta toplam 44 kişi, 2012-2013 model körüklü araçlar için 28 oturan, 35 ayakta toplam 63 kişi olacak.

Metro ve Ankaray'da ise karşılıklı koltuk bulunmadığı için tüm koltuklarda normal oturma düzenine geçilirken, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar bu şekilde yolcu taşınacak.

- Parklarda ücretsiz internet hizmeti yeniden başladı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 70 gün önce sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı için 23 noktada geçici durdurulan ücretsiz Wi-Fi uygulaması ise normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Kentte ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilen parklar ve rekreasyon alanları şunlar:

"Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, Güven Park, Gökçek Parkı, Nevbahçe Parkı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi çevresi, Cemre Parkı, Hacı Bayram Veli Cami çevresi, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Ali Dinçer Parkı, Demetevler Parkı, Çankaya Kurtuluş Parkı, Dikmen Vadisi 1. Etap, Dikmen Vadisi 2.Etap, 50. Yıl Parkı, Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı, Esertepe Rekreasyon Alanı, Gençlik Parkı, Kuzey Yıldızı Parkı, Göksu Parkı, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı, Altınpark ve Harikalar Diyarı"
Anadolu Ajansı
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