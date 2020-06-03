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Milli YHT'yi TÜRASAŞ üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece 'Milli Yüksek Hızlı Tren'imizi üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek.
 03 Haziran 2020 16:39
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Milli YHT'yi TÜRASAŞ üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) "Ana Statü"sünün belirlendiğini belirterek, "TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece 'Milli Yüksek Hızlı Treni'mizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak TÜRASAŞ'ın kurulmasının mart ayında kararlaştırıldığını ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Motordan vagona, bojilerden tren setlerine kadar yerli ve milli üretim gerçekleştiren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ı bütün haline getirecek TÜRASAŞ'ın Milli Yüksek Hızlı Tren'i yapacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, firmanın "Ana Statü"sünün de Resmi Gazete'de yer aldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, şirketin raylı sistem araçlarının yerli ve milli üretimiyle tasarımının yanı sıra kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması görevini üstleneceğine işaret ederek, "Yeni kurduğumuz şirketin görevleri arasında ayrıca yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı, bakım ve onarımının yapılması ile yaptırılması da yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedef bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek"

TÜRASAŞ'ın merkezinin Ankara'da olacağını, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta bulunan işletmelerin başına da genel müdür yardımcılarının atanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Tren'imizi üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek."

Karaismailoğlu, milli ve yerli demir yolu sanayisinin oluşturulması noktasında TÜRASAŞ'ın kümeleşme çalışmaları da yapacağını, uluslararası birliklere katılacağını bildirdi.

Raylı sistem altyapısının bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçların da artık TÜRASAŞ tarafından üretileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "TÜRASAŞ'ın kurulması ve demir yollarının yerlileştirilmesi noktasında büyük öneme sahip 3 firmamızın birleştirilmesi ile milli demir yolu sanayimiz çok daha hızlı gelişecek, Milli ve yerli Yüksek Hızlı Tren gibi hedeflerimize de çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, milli ve yerli YHT ile ilgili çalışmaların daha önce 3 firma arasında kurulan koordinasyonla yürütüldüğünü anımsatarak, her firmanın milli YHT'nin ayrı bir bölümüyle ilgili çalışma yaptığını hatırlattı.

"Ana Statü"sü belirlenen TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Böylece Milli Yüksek Hızlı Tren'imizi üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarını hızlandıracak. TÜRASAŞ ile Milli Yüksek Hızlı Tren'imizi üretmekle kalmayacağız, inanıyorum ki en yakın zamanda da bölgenin en önemli üreticilerinden biri olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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