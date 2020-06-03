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Trafik uygulamasında polise rüşvet teklif etti

Muğla-Antalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde trafik ekipleri tarafından yapılan sabit denetim esnasında trafik ihlali yaptığı için durdurulan araç sürücüsü, araç ruhsatı içerisine para koyarak polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Hakkında tutanak tutulan sürücü Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
 03 Haziran 2020 16:46
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Trafik uygulamasında polise rüşvet teklif etti

Muğla-Antalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde trafik ekipleri tarafından yapılan sabit denetim esnasında trafik ihlali yaptığı için durdurulan araç sürücüsü, araç ruhsatı içerisine para koyarak polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Hakkında tutanak tutulan sürücü Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Olay, Muğla-Antalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde meydana geldi. Trafik ekipleri kural ihlali yaptığı belirlenen E.G isimli araç şoförünü durdurdu. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmek amacıyla ruhsatı istenen sürücü araç ruhsatı içerisine para koyarak ekipte görevli polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Polis memuru ardından şahsın teklifini ve konuşmalarını tüm denetimlerde kullanılmakta olan yaka kamerası ile kayıt altına alarak şahıstan şikayetçi oldu. Rüşvet teklifinde bulunan E.G. düzenlenen tutanak ve yaka kamerası kayıtları ile birlikte Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca şahsa trafik kuralı ihlali gerekçesiyle trafik idari para karar tutanağı düzenlendi.
İhlas Haber Ajansı
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