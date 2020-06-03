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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 03 Haziran 2020 17:12
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7270 6,7280 6,7420 6,7430
Avro 7,5310 7,5320 7,5640 7,5650
Sterlin 8,4360 8,4780 8,4590 8,5020
İsviçre Frangı 6,9860 7,0210 6,9870 7,0220
ANKARA
ABD Doları 6,7500 6,8600 6,7600 6,8600
Avro 7,5250 7,6400 7,5700 7,6800
Sterlin 8,3680 8,6150 8,4260 8,6620
Anadolu Ajansı
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