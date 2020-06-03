Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Haziran 2020 17:12
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7270
|6,7280
|6,7420
|6,7430
|Avro
|7,5310
|7,5320
|7,5640
|7,5650
|Sterlin
|8,4360
|8,4780
|8,4590
|8,5020
|İsviçre Frangı
|6,9860
|7,0210
|6,9870
|7,0220
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7500
|6,8600
|6,7600
|6,8600
|Avro
|7,5250
|7,6400
|7,5700
|7,6800
|Sterlin
|8,3680
|8,6150
|8,4260
|8,6620
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altın fiyatların 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
03 Haziran 2020 17:19
|İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
03 Haziran 2020 15:07
|Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
03 Haziran 2020 13:43
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03 Haziran 2020 13:12
|Dolar enflasyon haberi sonrası yükselişte
03 Haziran 2020 12:15
|Döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi
03 Haziran 2020 08:47
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
02 Haziran 2020 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Haziran 2020 17:33
|Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
02 Haziran 2020 17:20
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Haziran 2020 18:22