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Çocuk doktoru, babasının mezarında intihar etti

Bursa'da aracı ile babasının mezarı başına gelen genç doktor, ilk olarak dua etti sonrasında silahla kendini vurarak intihar etti. Çocuk doktorunun 2 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
 03 Haziran 2020 17:14
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Çocuk doktoru, babasının mezarında intihar etti

Bursa'da aracı ile babasının mezarı başına gelen genç doktor, ilk olarak dua etti sonrasında silahla kendini vurarak intihar etti. Çocuk doktorunun 2 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Hamitler Kent Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks aracı ile mezarlığa gelen 45 yaşındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümünde görev yapan Pratisyen Hekim Mehmet Şen aracını bırakıp aldığı taburesiyle babasının mezarı başına geldi. Burada ilk olarak dua eden Şen, daha sonra babasından helallik istedi. Sonrasında ise yanında getirdiği ruhsatsız silahla başına ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyan mezarlık görevlileri aracın bulunduğu bölgedeki mezarlıkların yanına geldi. Ekipler yerde hareketsiz olarak yatan Mehmet Şen'i görünce hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kısa sürede çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Şen'in 2 ay önce eşinden ayrıldığı, 1 çocuk babası olduğu ve yakın çevresine intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Öğle saatlerinde annesinin evinden 2 valizle ayrılan Şen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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