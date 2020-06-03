Sözleşmeli il sağlık müdürlerinin görev süresi uzatıldı
Sağlık Bakanlığı halihazırda görev yapan sözleşmeli personelden, sözleşme süreleri 14/06/2020 tarihinde dolacak il sağlık müdürlerinin görev sürelerinin iki ay daha uzatılacağını belirtti.
|03 Haziran 2020 17:27
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