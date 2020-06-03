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Sözleşmeli il sağlık müdürlerinin görev süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı halihazırda görev yapan sözleşmeli personelden, sözleşme süreleri 14/06/2020 tarihinde dolacak il sağlık müdürlerinin görev sürelerinin iki ay daha uzatılacağını belirtti.
 03 Haziran 2020 17:27
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Sözleşmeli il sağlık müdürlerinin görev süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü halihazırda görev yapan sözleşmeli personelden, sözleşme süreleri 14/06/2020 tarihinde dolacak il sağlık müdürlerinin görev sürelerinin iki ay daha uzatılmasına karar verdi.

Memurlar.Net
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