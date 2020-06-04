1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?

Bu haberde, bir bakanlıkta yaşanan ve tüm bürokratların artık bezdiği bir konuyu isim vermeden paylaşacağız.
 04 Haziran 2020 09:02
Yazdır
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?

Telefonumda kayıtlı olmayan bir telefon ısrarla çalınca açmak zorunda kaldım. Önce kendini tanıttı, müsait olup olmadığımı sordu. Müsait olduğumu söyleyince de başladı anlatmaya. İsmini yazmamamı da ısrarla tembihledi. Tamam rahat ol yazmam deyince rahatladı...

Uzun yıllardır bir bakanlıkta çalıştığını ve üst düzey bürokrat olduğunu söyledi. Bir dokun bin ah işit misali hayli dolmuştu. İyi ki varsınız ve kimseden çekinmeden bürokrasideki sorunları kırmadan dökmeden anlatıyorsunuz dedi.

Başladı içini çekerek anlatmaya...

İlk defa böyle bir bakanla çalışıyoruz. İşi gücü bıraktık bakanın WhatsApptaki yazışmalarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bir ben değil, bütün bürokratların talimatı WhatsApptan verilir ve bütün yazışmalar grupta olanların tamamı tarafından görülür. Herkes sabahtan akşama kadar bilgi notu hazırlar ama bu notlara ne bakılır ne okunur. Anlayacağınız boş durma boşa çalış.

Sadece talimatlar olsa iyi. Gruptaki herkesin yediği fırçalar da burada kayıtlıdır. Kimse niçin fırçalandığını bir türlü bilmez. Daha önce verilen talimatların cevapları hazırlanarak yine WhatsApptan bakanımıza gönderilir ama buraya bakılmadığı için tekrar tekrar istenir. Ola ki sayın bakanım daha önce bu bilgileri size göndermiştik denilse başlar azarlamaya. Herkes şaşkın... cevap verseniz karşıdaki bakan, vermeseniz içiniz dert oluyor ve daha fazla üzerinize geliyor.

İnanın ki bakanla yüzgöz olmayan üst düzey bürokrat kalmadı. Cevap verirseniz o an alttan alıyor ama daha sonra acısını çıkarıyor. İnanım bunca yıllık bürokratım ne böyle bir bakan gördüm ne de duydum. En alttaki memurun dahi saygısı kalmadı.

İşleri soracak olursanız o da Allaha emanet. Bakanımız elektronik imza kullanmaz. Elden getirip özel kalemine bıraktığımız yazılarımız en az üç defa kaybolur ve yenisini hazırlar tekrar tekrar getiririz. Bu durumdan gocunduğumuz yok da bir de üstüne azar işitiriz ki o biçim. Basit işler aylarca bekler. Anlayacağınız rahmetli Abdurrahim Karakoç'un İsyanlı sükut şiiri ağzımızdan düşmez oldu. Hani rahmetli şiirinde şöyle demişti ya;

"Gitmişti makama arz-ı hal için,
'Bey' dedi, yutkundu, eğdi başını.
Bir azar yedi ki oldu o biçim...
'Şey' dedi, yutkundu, eğdi başını.

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı,
Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı...
Bir baktı konağa alttan yukarı,
'Vay' dedi, yutkundu, eğdi başını."

Kusura bakmayın, telefonu açtığınıza pişman ettim ama malum dert söyletiyor.

İyi de bakan yetki devri yapmadı mı?

Aslına bakarsanız yetkilerin birçoğunu da astlarına devretti. Ama imza atılmadan önce mutlaka bana soracaksınız deyince mecburen imza atmadan önce sormamız gerekiyor. Eğer sormazsak ve imza attığımızı duyarsa çıngar çıkarıyor. Bunun için de bütün bürokratlar bakana sormadan hiçbir imza atamıyorlar. Bakana sorunca da tamam uygun bir zamanda bakalım diyor ve iş en az üç ay sarkıyor. Sonra da niçin zamanında işinizi yapmıyorsunuz diye yediğiniz fırça cabası.

Böyle yönetim olur mu derseniz, iki yıldır inanın böyle. Bir yıl boyunca bakan denetim programını imzalamadığı için yüzlerce müfettiş denetim yapamadı dersem durumu daha iyi anlarsınız. Ne demek bir yıl boyunca denetim yapılmadı? İnanın böyle, bütün bakanlık bu durumu bilir. Yüzlerce müfettişin bir yıl boyunca boş boş oturmasının sorumlusu olan bakan hesap vermeyecek mi?

İnanın işler bürokratların fırça yemeyi göze alarak ısrarı üzerine gidiyor. Eğer bizler de salarsak vay ki vay. Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı dersem abartı olmaz. Bakanın da işleri döndürememesinden dolayı ruhen iyi olmadığını söyleyebilirim. Elbette bunun kararını doktorlar verecektir ama hal, hareket ve tavırlar maalesef iyi değil.

Belki bakanın yaptıklarını şikayet edin diyeceksiniz. İnanın birisi yapılan edilenleri şikayet etti de başına gelmedik kalmadı. Yani şikayet dilekçesi bakanın elindeydi, gerisini varın siz düşünün. Anlayacağınız kime şikayet edeceğimizi de bilemiyoruz. Utanmasam sayın Cumhurbaşkanımızın önüne atlayıp durumu aktarasım geliyor. Ama utanma belasına bunu yapacak cesareti kendimde bulamıyorum.

Hani, Hz. Ömer; Dicle kenarında bir kurt kuzuyu kapsa bunun hesabı Adli İlahi'de sorulur mu diye telaşa düşüyor ya... İşte belki sayın Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duyar diye bunları anlattım. Ümit ederim ki bu yazı yayına girince bu yazıyı kim yazmış diye peşime düşen olmaz da anlatılanlar gerçek mi diye sizlere soranlar çıkar. Eğer diğer bakanlar da böyleyse Ak Parti'nin başka düşman aramasına gerek yoktur. Ne diyelim Allah Cumhurbaşkanına yardım etsin...
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
04 Haziran 2020 09:27		 Türkiye'den Nijer'e yardım eli
04 Haziran 2020 09:23
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik
04 Haziran 2020 03:07		 Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
04 Haziran 2020 03:05
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik
04 Haziran 2020 03:03		 4 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Haziran 2020 00:02
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
04 Haziran 2020 00:00		 TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması
03 Haziran 2020 23:45
Kırklareli Valiliği, Teke Deresindeki kirliliğin sebebini açıkladı
03 Haziran 2020 21:59		 Denizli'de yapılması planlanan termik santral projesi iptal edildi
03 Haziran 2020 21:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü09:35 - Diyanet: Eşini döven hayırlı değil09:27 - Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu09:26 - Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti09:23 - Türkiye'den Nijer'e yardım eli09:20 - Sağlıklı turizme 11 günde bin 452 başvuru09:14 - Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı09:05 - Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!09:02 - Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?08:53 - İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem başladı
08:45 - Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi08:37 - Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi08:35 - Amaç Mesut Özil'i yok etmek08:32 - Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde08:30 - YKS'de son viraj08:26 - Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor08:07 - Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: Aynı aileden 3 kişi öldürüldü08:02 - Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Konutta korona kriterleri
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Belediye Başkanı çalışanın bayram ikramiyelerini vermedi
Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir
Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alaattin Çakıcı 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 2
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 1
telafi eğitiminin 31 ağustos'ta başlaması 1
seyahat yasağı 1
ismail küçükkaya 1
Berber salonundaki gizemli abiler 2
bambu faresi 1
maske izi 1
01.06.2020 spor salonlarının açılması 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke Truzim Geçici 93 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi 5 İşçi Alacak
Çorum Beltaş Osmancık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam