Uzmanı yanıtladı.. Eski krediler yapılandırılacak mı?

Kamu bankalarının düşük faizli finansman desteği içeren paketlerinin sonrasındaki fiyat değişimleri hakkında Prof. Dr. Kerem Alkin CNN TÜRK'te Başak Şengül'e "Kamu bankalarımızın böyle fırsatçılık peşinde koşan firmalarla bu önemli destek paketinde işbirliği yapmayacağını, ancak fiyat değişikliği yapmayan, bu imkanı tüketicilerine yansıtacak yerli ve milli firmalarla işbirliği yapacağını söylemeli" dedi. Alkin, eski kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 özel bankanın ve kamu bankalarının genel müdürleriyle Ankara'da görüşüyor. Toplantıda öncelikle koronavirüs salgının ardından atılan adımların piyasa değerlendirilmesi ve normalleşme ardından ele alınması bekleniyor. Görüşmede kredi paketinin de gündemde olması bekleniyor. Kamu bankalarının paketi fırsat bilip fiyatları arttıran firmaları da kapsam dışına çıkarması da ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kamu bankaları düşük faizli finansman desteği içeren 4 ayrı kredi paketi açıklamıştı. Bu hamle üretici ve tüketici açısından ne anlama geliyor. Profesör Doktor Kerem Alkin, hem toplantıyla ilgili hem de kredi paketiyle ilgili detayları açıkladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

(Toplantı hakkında) Sosyal medyada bir veriyi paylaşmıştım. Genel manada bakıldığında ABD'de reel sektör finansmanında Avrupa'da alıştığımız kültürün aksine çok düşük orana sahip. Sermaye piyasası araçları olmak üzere ABD'de reel sektör kuruluşlar yatırım yapmaları gerektiğinde banka kredileri dışındaki farklı finansman paketlerini kullanmaktadır. Avrupa'ya geldiğimizde biz de bir parçasıyız. Bankacılık sektörünün bir ağırlığı söz konusu. Yüzde 80'e yakın. Avrupa'daki ülkelerin tümünde reel sektör finansmanında bankacılık sektörüne önemli görev düşüyor. Sayın Bakanımız da tüm Türkiye'deki bankalara reel sektör ve tüketici finansmanıyla ilgili yerine getirmeleri konusunda uyarıları söz konusu oluyor. Bugün de bankalar nasıl daha pro-aktif davranabilir, nasıl desteklenebilir bunları ifade edebiliriz.

FIRSATÇILIĞA DİKKAT

* (Kredi paketi hakkında) Önemli bir ülkeyiz. Ancak maalesef reel sektörümüzün, işletmelerimizin, KOBİ ve büyük firmalarımızın fiyat belirleme alışkanlıkları problemli. Mal ve hizmetleri piyasaya sürerken fiyat belirlemede fırsat değerlendirme alışkanlıkları bir türlü halledemedik. Bakanımızın vurguladığı nokta bu. Bu alışkanlıkları kırmamız gerekiyor. Yerli ham maddeyle üretim yapmasına rağmen ürününün fiyatını dolar ve euro cinsinden belirleyip, tüketiciye mal satan işletmelerimizin olduğu bir dünya görüyoruz. Bu da enflasyonla mücadelede sorunları beraberinde getiriyor. Kamu bankalarımızın böyle fırsatçılık peşinde koşan firmalarla bu önemli destek paketinde işbirliği yapmayacağını, ancak fiyat değişikliği yapmayan, bu imkanı tüketicilerine yansıtacak yerli ve milli firmalarla işbirliği yapacağını söylemeli. Bakanımız da kamu bankalarının bu tutumunu tebrik etmişti.

ESKİ KREDİLER YAPILANDIRILACAK MI?

(Yapılandırma hakkında) Bankacılık sektörümüzde uzun vadeli kredi süreçlerinde faiz değişikliği olmuşsa, bankalarımız genellikle müşterisiyle olan dialogu iyi tutmak için daha önceden kullanılan kredilere yansıtırlar. Bankalarımız yine müşterileriyle olan diyaloğu her zamanki gibi atacağına eminim.