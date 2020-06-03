CHP'li Özgür Ceylan: Astım hastalarına Covid-19 bulaşmıyor mu?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Astım hastalığının kronik hastalıklar listesinden çıkarılmasını eleştirerek, "1 Haziran itibarıyla çalışmaya başlayan astım hastaları yüksek risk grubunda değiller mi, yoksa kamuoyunun bilmediği bir bilimsel gelişme mi yaşanmıştır? Astım hastalarına Covid-19 bulaşmıyor mu?" diye sordu.

CHP'li Özgür Ceylan, Sağlık Bakanlığı e-nabız sisteminde yayınlanan kronik hastalıklar listesinden Astım hastalığının çıkarıldığını Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gündeme getirdi. Özgür Ceylan, Cumhurbaşkanlığı "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" genelgesi hükmünce Sağlık Bakanlığı'nın idari izinli sayılacak kamu çalışanlarının kronik hastalıkları listesini yayınladığını belirterek "Astım hastalığının ilk günden itibaren riskli grupta olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığının e-nabız sisteminde yayınladığı kronik hastalıklar listesinden çıkarılmış gözüküyor" dedi.

Bakanlığa bağlı Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde Astımın kronik hastalık olarak bildirildiğini söyleyen Özgür Ceylan, "Salgının ilk gününden itibaren, riskli grupta olduğu uzmanlarca ekranlarda anlatılmasına rağmen, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığının e-nabız sisteminde yayınladığı kronik hastalıklar listesinden çıkarılmış gözüküyor" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün kronik hastalıklar bölümüne, Astımın en başta tanımlanan hastalık olduğunu ifade eden Özgür Ceylan, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Astım hangi gerekçeyle kronik hastalıklar listesinden çıkarılmıştır?" diye sordu. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kronik hastalıklar listesinde astımın yer almaması nedeniyle çok sayıda astım hastasın sosyal izolasyonlarına son verdiğini belirten Özgür Ceylan, "1 Haziran itibarıyla çalışmaya başlayan astım hastaları yüksek risk grubunda değiller mi, yoksa kamuoyunun bilmediği bir bilimsel gelişme mi yaşanmıştır?" diye sordu.