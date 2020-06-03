1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ermeni Vakıflar Birliği'nden Ali Babacan'a cevap

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Türkiye'de ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin olduğu" yönündeki iddiasıyla ilgili Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması bizleri mutlu kılmaktadır" dedi.
 03 Haziran 2020 18:16
Yazdır
Ermeni Vakıflar Birliği'nden Ali Babacan'a cevap

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehditleri üzerine verdiği destek mesajı tartışma konusu oldu.

Babacan Dink Vakfı'na yönelik tehditler için "ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür" dedi

Babacan: Babacan'ın Twitter'dan "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" açıklaması tepki çekti.

Bedros Şirinoğlu Babacan'ı Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapmakla eleştirildi

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, yazılı açıklama yaparak isim vermeden Babacan'ı Ermeni toplumu siyaset yapmakla eleştirdi.

Şirinoğlu, Ermeni toplumunun tüm sıkıntılarına çözüm bulan ve kendilerine sahip çıkma iradesi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İşte o açıklama:

"Bizi ziyadesiyle memnun etmektedir"

"Türkiye'de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren, özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir.

Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır.

Ayrıca, Kuzguncukta bulunan Ermeni kilisemize kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı cemaatimizi derinden üzmüştür.

"Saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığı'nın hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir.

Şükranlarımızı sunarız

AK Parti iktidarının ilk yıllarında Saygıdeğer Beyefendi'nin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır.

Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
03 Haziran 2020 18:44		 AK Partili Çelik'ten barolarla ilgili düzenleme açıklaması
03 Haziran 2020 18:29
CHP bu maskeleri kutsal sayıp, çöpe atamıyor
03 Haziran 2020 18:10		 CHP'li Özgür Ceylan: Astım hastalarına Covid-19 bulaşmıyor mu?
03 Haziran 2020 18:00
Milli YHT'yi TÜRASAŞ üretecek
03 Haziran 2020 16:39		 Meclis'te renkli maske modası
03 Haziran 2020 16:29
Fabrikası mühürlenen İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan açıklama
03 Haziran 2020 16:20		 Erdoğan, AYM ve Danıştay Başkanı'nı kabul etti
03 Haziran 2020 15:34
TBMM Genel Kurulu toplandı
03 Haziran 2020 15:03		 Bakan Kurum: Deprem konutlarını bir yıl içinde bitireceğiz
03 Haziran 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:45 - Prof. Dr. Topkaya: 12 ile 20 Haziran arasını çok merak ediyorum19:36 - Doğru kullanılmayan klima hastalığa yol açabilir19:19 - Hesabına yanlışlıkla yatırılan 19 bin 995 lirayı iade etti19:18 - Kene tarafından ısırılan 3 kişi hayatını kaybetti19:14 - Menfez paşası ikinci kez hakim karşısına çıkacak19:10 - 1 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist teslim oldu19:09 - Bu köyde öyle bir tedbir alındı ki, koronavirüs hiç uğramadı19:01 - Genç kız, istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti18:52 - Üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesinde 1 tutuklama18:44 - Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
18:39 - Trabzonspor, Avrupa'dan bir yıl men edildi18:38 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:29 - AK Partili Çelik'ten barolarla ilgili düzenleme açıklaması18:20 - İkinci dalga tartışılırken, 7 ilde yeni hastalık patlak verdi18:16 - Ermeni Vakıflar Birliği'nden Ali Babacan'a cevap18:13 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:10 - CHP bu maskeleri kutsal sayıp, çöpe atamıyor18:07 - Altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Resmi okullardaki yüz yüze telafi eğitim takvimi açıklandı
Ateş Kara: 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Adalet Bakanlığı'ndan 'idari izin' açıklaması
Altın fiyatları kademeli olarak 340 liraya kadar gerileyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bekleyen adaylar bunaldı
Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor
Akaryakıt fiyatlarında 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd'de yayılan olaylar 2
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 2
kösmek 4
maske izi 1
kupa 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 2
balıkesir 1
normale dönmek 4
corona virüs vaka sayısı 1
tatil 2
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 Sözleşmeli Personeli Alacak
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Polisevi 20 İşçi Aacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albetaş 3 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam