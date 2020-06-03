AK Partili Çelik'ten barolarla ilgili düzenleme açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklamasında bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz.

Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız.

Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil.

Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız.

Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir.

Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır.

Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir.

Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım.

"(Barolarla ilgili düzenleme) Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak."