Genç kız, istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti
İstediği ayakkabı alınmayan genç kız, önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti.
|03 Haziran 2020 19:01
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 18 yaş ve altı sokağa çıktı. Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabı alınmayan genç kız, önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti.
Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.
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