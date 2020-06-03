1 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist teslim oldu
|03 Haziran 2020 19:10
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticisinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin hızlandığı belirtildi.
Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticesinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan, örgütün sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 82'ye yükseldiği bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Menfez paşası ikinci kez hakim karşısına çıkacak
03 Haziran 2020 19:14
|FETÖ'nün aktardığı paraya 'koyun parası' diye yazmışlar
03 Haziran 2020 15:21
|Örgütten olmayan askeri öğrencilere baskı
03 Haziran 2020 15:05
|FETÖ davası sanığına örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay hapis
03 Haziran 2020 14:19
|Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı
03 Haziran 2020 12:39
|Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03 Haziran 2020 11:19
|Muvazzaflar dahil 7 ilde 20 şüpheliye FETÖ gözaltısı
03 Haziran 2020 10:55
|Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
03 Haziran 2020 09:47
|FETÖ'nün 'ışık evleri', 'hijyen evleri' oldu
03 Haziran 2020 08:57
|FETÖ'nün operasyon hesabının kirli faaliyetleri
03 Haziran 2020 08:30