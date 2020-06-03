Menfez paşası ikinci kez hakim karşısına çıkacak
|03 Haziran 2020 19:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi gecesi Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 1'i firari, diğerleri yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma'dan açılan davasının ilk duruşması, ocak ayında yapıldı. 15 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar ortaya çıktı.
İddianamede, sanıklar hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına yer verildi. Olay tarihinde, darbe teşebbüsü kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları aldıkları belirtildi.
Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında dava açılan 37 sanık arasında, mahkemece 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, komando timleri tarafından menfezde saklanırken yakalanan Zekeriya Kuzu ile üzerinde 'Hero' yazılı tişört giydiği için hakkında dava açılan Gökhan Güçlü de bulunuyor.
Sanıkların büyük bölümünün, koranavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinleneceği öğrenildi.
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